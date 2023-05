Semana do MEI acontece simultaneamente em quatro municípios do Amapá 

Com atendimento presencial, as unidades do Sebrae oferecem serviços, capacitações, orientação técnica e soluções educacionais para microempreendedores individuais

Tanha Silva

Os municípios de Santana, Oiapoque e Laranjal do Jari, além de Macapá, estão contemplados com a programação da Semana do Microempreendedor Individual (MEI), que acontece simultaneamente no Amapá, no período de 23 a 25 de maio. Os Escritórios Regionais do Sebrae estão mobilizados para fazer dessa edição um marco no atendimento aos microempreendedores individuais.

Santana

O Sebrae em Santana tem como meta atender 160 pessoas, sendo 80 em capacitações, 15 formalizações, 15 consultorias e 20 declarações anuais. Estão sendo ofertados gratuitamente os cursos mais relevantes para o desenvolvimento de negócios: Planejamento Estratégico, Marketing Digital, Formação de Preço e Nota Fiscal Eletrônica. O participante terá a chance de aprender sobre as melhores práticas e técnicas em cada uma dessas áreas.

Parceiros institucionais como Corpo de Bombeiro, Sefaz, Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semduh), Secretaria Municipal de Finanças (Semfi – Central do Contribuinte) e Conselho Regional de Contabilidade (CRC Jovem) também estão atendendo o público presente.

“É um grande mutirão da cidadania realizado pelo Sebrae e amplo apoio dos parceiros, porque sem os parceiros não tem como fazer o evento”, disse o coordenador do Escritório Regional do Sebrae em Santana, Iranei Lopes.

Jari

Laranjal do Jari investiu em oficinas, palestras e cursos, e espera atender até 100 clientes. Lá também os parceiros estão presentes, como Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Corpo de Bombeiros, Coordenação de Vigilância Sanitária (CVS), Secretaria Municipal de Finanças (Semfi), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam), Bradesco e Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicred).

O coordenador do escritório do Sebrae em Laranjal do Jari, Heider Buna, fala das expectativas de atendimento no município. “Pretendemos realizar, além da formalização, a regularização de microempreendedores individuais dando uma atenção especial aos que estão inadimplentes. O índice está alto aqui em Laranjal do Jari, mas, estamos prontos para auxiliá-los”, declara Heider Buna.

Oiapoque

Em Oiapoque a meta é atender 100 pessoas em capacitações, 25 formalizações, 25 consultorias e 30 declarações anuais. Palestras, oficinas, cursos e atendimentos diretos no balcão estão sendo ofertados. Parceiros como Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Rurap, Afap, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Meio Ambiente e Fiscalização Tributária estão disponibilizando seus respetivos serviços para os interessados. Artesões, agricultores e ambulantes receberam um espaço especial na área externa do Escritório Regional do Sebrae no município.

“Estamos empenhados em oferecer orientação técnica com as soluções educacionais do Sebrae. Preparamos para o público algumas demandas já sugeridas para atender agricultores, ambulantes e também os pescadores que estão em fase de regularização junto a Marinha. Pensando nisso, definimos temas para suprir as necessidades de informações com a expectativa de capacitar esse microempreendedor individual”, explica a coordenadora do escritório do Sebrae em Oiapoque, Tereza Rubio.

Coordenação

A gerente de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae, Célia Cardoso, enfatiza que “a Semana do MEI acontece simultaneamente em todo o país, e os municípios onde têm escritórios do Sebrae, também estão contemplados com atividades exclusivas de orientação técnica, capacitação e consultorias. Embora a realidade vocacional dos municípios seja diferente, as expectativas e necessidades do MEI são bem parecidas, por isso, nesse período será disponibilizada atenção especial com o intuito de contribuir com o fortalecimento dos negócios do microempreendedor individual”.

Semana do MEI

A Semana do Microempreendedor Individual (MEI) 2023 é o maior evento de empreendedorismo e atendimento gratuito para microempreendedor individual do Brasil. No Amapá acontece no período de 23 a 25 de maio, e será realizada simultaneamente em Macapá, Santana, Oiapoque e Laranjal do Jari.

O evento é uma grande vitrine criada pelo Sebrae Nacional, com adesão das unidades do Sebrae nos estados, e tem o objetivo de oferecer orientação técnica e soluções educacionais para o Microempreendedor Individual, por meio de palestras com órgãos parceiros, atendimento individualizado e personalizado, consultorias gerenciais e feira de negócios. Será mantido o apoio para procedimentos de formalização, declaração, baixa, alteração cadastral de empresa, impressão de boletos, além da oferta de atendimentos específicos pelos parceiros.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...