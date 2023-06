Papa Francisco recebe alta após ser internado para cirurgia em Roma

Pontífice recebeu alta nesta sexta-feira (16/6). Francisco foi internado para fazer uma cirurgia de emergência no intestino

Ao sair, ele foi aplaudido por uma multidão de fiéis que o aguardavam do lado de fora da unidade de saúde. O líder da Igreja Católica se manifestou sobre o naufrágio de migrantes na Grécia, que vitimou pelo menos 78 refugiados.

“Eu ainda estou vivo” e “sofro pelos migrantes”, declarou o papa. Francisco também agradeceu aos jornalistas reunidos no local. “Obrigado pelo serviço de vocês, muito obrigado”.

Antes de retornar ao Vaticano, o pontífice esteve na Basílica de Santa Maria Maior para rezar. Pouco depois das 10h no horário local (5h em Brasília), fez uma breve visita particular às freiras do Instituto Maria Santissima Bambina, reunidas para o capítulo geral. Do lado de fora da entrada Perugino, cumprimentou a polícia e agradeceu pelo serviço prestado.

Segundo a Santa Sé, o papa voltará às atividades no próximo domingo (18/6), quando realizará o Angelus. As audiências dos próximos dias estão confirmadas, com exceção da audiência geral de quinta-feira da semana que vem (21/6), cancelada para que Francisco possa descansar.

Cirurgia de urgência

O líder religioso, de 86 anos, precisou fazer a operação para reparar uma hérnia sobre cicatriz, geralmente resultante de uma cirurgia anterior. O quadro também pode ser causado por obesidade, velhice ou fraqueza muscular.

