DuckDuckGo lança navegador com foco em privacidade no Windows

O navegador da DuckDuckGo foi lançado para testes no Windows ontem, quinta-feira (22). Focado em privacidade e construído sob os mesmos princípios do buscador de mesmo nome, o DuckDuckGo tem a cara do Edge e do Chrome, mas promete não coletar seus dados enquanto navega por aí.

Segundo o diretor de produtos da empresa, Peter Dolanjski, a versão para Windows do app está em preparação há anos. O executivo revelou ao site The Verge que o desenvolvimento levou mais tempo pois o ecossistema da Microsoft seria unicamente complicado. “Existem muitas variações de hardware e software, telas sensíveis ao toque e resoluções de tela”, pontuou o executivo. “Tudo isso leva muito tempo para trabalhar para garantir que esteja funcionando bem.”

Visual familiar

O DuckDuckGo não reinventa a roda em interface: a página inicial do app é semelhante as dos principais navegadores, como Chrome, Edge e Firefox. Ao topo está a barra de endereço (também capaz de fazer buscas), seção de guias e controle de paginação; o menu de Configurações pode ser acessado do canto superior direito e, na “Nova guia”, o usuário confere os sites acessados com mais frequência.

Veja mais no Canaltech

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...