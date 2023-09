Setembro Vermelho: 1 em cada 10 pets sofre com problemas cardíacos

Você sabia que, assim como os humanos, os animais de estimação também podem apresentar problemas cardíacos? De acordo com a Comissão de Animais de Companhia (Comac-Sindan), 1 em cada 10 pets pode apresentar algum tipo de problema no coração. O dado é ainda mais importante quando os pets envelhecem, cerca de 35% dos animais são acometidos por doenças cardíacas nessa fase da vida.

“As doenças cardíacas afetam diretamente a qualidade de vida dos pets e podem ser de dois tipos: congênitas (presentes desde o nascimento) ou adquiridas ao longo da vida”, alerta a médica-veterinária e coordenadora de produtos da Linha Pet da Syntec do Brasil, Stefanie Poblete.

De acordo com a profissional “é grande a lista de doenças cardíacas em cães e gatos. Em cães, destaque para insuficiência valvar mitral, doença de caráter degenerativo que afeta principalmente animais idosos, essa condição envolve o enfraquecimento das valvas cardíacas, levando a sintomas como tosse, falta de ar e fadiga. Quando falamos de gatos, uma das doenças cardíacas mais frequentes é a Cardiomiopatia Hipertrófica Felina (CMH), sendo um diagnóstico bastante desafiador, pois o felino pode ser não apresentar sintomas por longos períodos.”

Os sintomas no geral podem incluir dificuldade respiratória, letargia, fraqueza, intolerância ao exercício, desmaios e até acúmulo de líquido no abdômen ou edema de membros. “É importante ressaltar que a realização de consultas preventivas é fundamental, pois algumas doenças podem evoluir silenciosamente e causar sinais clínicos apenas em estágios mais avançados”, explica a médica-veterinária.

Stefanie esclarece que o “diagnóstico de doenças cardíacas em pets envolve a realização de exames físicos e complementares, tais como ecocardiograma e eletrocardiograma, além do acompanhamento da pressão e outros exames de diagnóstico por imagem. A necessidade de tratamento é avaliada pelo médico veterinário de acordo com a causa da doença e pode incluir desde a administração de medicamentos, até ajustes na rotina do pet.”

“A conscientização sobre as doenças cardíacas em animais de estimação é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar de quem tanto amamos. Com exames regulares, cuidados preventivos e tratamento quando necessário, é possível assegurar que os animais tenham uma vida saudável e plena. Cuide do coração de quem aquece o seu”, finaliza Stefanie.

Sobre a Syntec – A Syntec é uma indústria de produtos para saúde animal 100% brasileira com 18 anos de história e foco em medicamentos e suplementos veterinários de alta complexidade. Seu portfólio é amplo, incluindo terapêuticos, especialidades, produtos para higiene e saúde, suplementos e, agora, vacinas animais. Para mais informações acesse: www.syntec.com.br

