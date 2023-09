“Construindo Acessos e Derrubando Barreiras” é tema do Lugar de Fala, edição 2023

A terceira edição do seminário online e gratuito promovido pela Estácio, em parceria com o Instituto Yduqs, abordará a importância da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade



O Instituto Yduqs, em parceria com a Estácio, promoverá a terceira edição do seminário gratuito “Lugar de Fala”. O encontro se propõe a combater o preconceito e promover a conscientização sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, abordando temas como acessibilidade, mudanças atitudinais e práticas inclusivas. Aberto ao público, o seminário será transmitido ao vivo no próximo dia 26 de setembro, a partir das 9h30, pelo canal do YouTube da Estácio. Para conferir a programação completa acesse institutoyduqs.com.br/lugardefala.

“Nas edições anteriores, o Lugar de Fala fez a diferença na promoção da equidade, inclusão e respeito, e nesta terceira edição não será diferente. O Instituto Yduqs e a Estácio estão unindo forças mais uma vez para conscientizar não apenas nossa comunidade acadêmica, mas também toda a sociedade. Vamos abraçar a inclusão e o respeito às pessoas com deficiência, inspirando estudantes de todas as áreas a construir um ambiente verdadeiramente diverso e igualitário”, comenta Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs.

Com o objetivo explorar diferentes aspectos da inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, o Seminário será composto por palestras, painéis de discussão e atividades interativas dispostas em quatro mesas: “Mudanças Atitudinais e Empatia”; “Inclusão no Mercado de Trabalho”; “Educação Inclusiva e Tecnologia Assistiva – Garantindo oportunidades iguais na educação”; e “Representatividade e Voz da Comunidade – Empoderando pessoas com deficiência para serem agentes de mudança”. Encerrando as atividades, Guilherme Bara, consultor de Diversidade e Inclusão e Compliance, Palestrante e TedSpeaker, comandará a Master Class: A Inclusão do Profissional com Deficiência – O que você tem a ver com isto, em uma síntese com as principais discussões e insights obtidos ao longo do seminário.

Marcelo Cardoso, atleta paralímpico vinculado ao Instituto Yduqs, vivencia diariamente os desafios e vitórias que vêm com a deficiência e compartilhará sua experiência no Seminário para inspirar mudanças positivas na sociedade. “Nossa presença e voz em eventos como esse lembram a todos que a inclusão é um caminho para a equidade, respeito e compreensão mútua. Juntos, podemos quebrar barreiras, derrubar estereótipos e construir um mundo onde a diversidade é celebrada e todos têm a oportunidade de prosperar”, reforça.

18,6 milhões de pessoas com deficiência

A população com deficiência no Brasil foi estimada em 18,6 milhões de pessoas de 2 anos ou mais, o que corresponde a 8,9% da população dessa faixa etária. O indicativo faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a pesquisa, as pessoas com deficiência estão menos inseridas no mercado de trabalho, nas escolas – e, por consequência, têm acesso a renda mais dificultado. A pesquisa analisou ainda o perfil das pessoas com deficiência a partir dos principais indicadores de mercado de trabalho. Segundo o IBGE, 26,6% das pessoas com deficiência encontram espaço no mercado de trabalho. O nível de ocupação para o resto da população é de 60,7%. Cerca de 55% das pessoas com deficiência que trabalham estão em situação de informalidade.

A Estácio e o Instituto Yduqs investem em diferentes iniciativas em prol de uma sociedade mais justa e com equidade. O Seminário Lugar de Fala – Construindo Acessos e Derrubando Barreiras, edição 2023 está alinhado com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de números 3, 4, 8, 10 e 16 da Organização das Nações Unidas (ONU), abordando saúde, educação, trabalho, redução de desigualdades e justiça social.

Serviço

Seminário Lugar de Fala – Construindo Acessos e Derrubando Barreiras

Data: 26 de setembro (terça-feira)

Horário: Das 9h30 às 17h

Programação e transmissão do evento:https://institutoyduqs.com.br/lugardefala/

Sobre o Instituto Yduqs

O Instituto Yduqs é uma iniciativa de responsabilidade socioambiental que tem como objetivo estabelecer pontes entre organizações, comunidades e indivíduos, fomentando projetos para promover a inclusão em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Parceiro de mais de 50 instituições, o Instituto já impactou mais de 1,5 milhão de pessoas nos últimos anos. Por meio de ações como o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos, que tem como missão combater o analfabetismo auxiliando os indivíduos a exercerem a sua cidadania, e o Rede de Valor, programa que fornece auxílio financeiro a alunos que ingressaram nas instituições de ensino superior parceiras por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni), dentre mais de 300 projetos, o Instituto busca promover a transformação social por meio da educação, desenvolvimento social e meio ambiente e saúde. Saiba mais em institutoyduqs.com.br

