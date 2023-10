Dez dicas de segurança para uma viagem tranquila no feriado de 12 de Outubro

Planejar, cuidar da manutenção do veículo e da segurança dos passageiros estão entre as principais atitudes que os condutores devem prezar para uma viagem segura

Curitiba, outubro de 2023 – Viajar de carro durante um feriado pode ser uma ótima maneira de aproveitar o tempo livre, mas é importante tomar precauções para garantir a segurança de todos nesses deslocamentos. Aqui estão algumas dicas do Detran DF para uma viagem de carro tranquila durante o feriadão de 12 de outubro.

Planejamento antecipado

Planeje sua rota com antecedência e verifique a situação das estradas e do trânsito. Programe pontos de parada e locais para alimentação.

Manutenção do veículo

Faça uma revisão completa do seu carro antes de viajar. Isso inclui verificar óleo, freios, pneus, bateria e outros componentes. Mantenha um kit de primeiros socorros e ferramentas básicas no carro. Atenção ao estepe, ele é essencial.

Descanso adequado

Evite dirigir quando estiver cansado. Descanse o suficiente antes de começar a viagem e faça pausas regulares para esticar as pernas durante o percurso. Um intervalinho vai fazer bem para as crianças, os pets e para você.

Segurança dos passageiros

Certifique-se de que todos os passageiros estejam usando cintos de segurança o tempo todo. Se estiver viajando com crianças, use o dispositivo de retenção apropriado para a idade delas.

Evite distrações

Evite o uso de dispositivos eletrônicos enquanto estiver dirigindo. Use um suporte para smartphone, se necessário, para manter as mãos livres. Designe um passageiro para ajudar na navegação ou use um sistema de navegação GPS. Nunca tecle ao volante!

Respeite os limites de velocidade

Sempre observe os limites de velocidade. Além disso, ajuste sua condução de acordo com as realidades da estrada e do tráfego. Mantenha distância segura dos demais veículos.

Prepare-se para o clima

Verifique a previsão do tempo antes de sair e esteja preparado para dirigir com chuva e neblina. Mantenha os faróis ligados em situações de baixa visibilidade.

Se beber, não dirija

Não consuma álcool se estiver planejando dirigir. Da mesma forma, não faça uso de drogas ou medicamentos que influenciem seu estado de alerta e reflexos. Designe um motorista sóbrio, se necessário.

Atenção ao tráfego

Esteja ciente do comportamento dos outros motoristas ao seu redor e antecipe possíveis situações de perigo.

Tenha um plano de emergência

Se prepare para lidar com emergências, como pneus furados, problemas mecânicos ou sinistros. Tenha o número de emergência da polícia e da assistência rodoviária à mão.

“Lembre-se de que segurança é a prioridade máxima ao pegar estrada em qualquer dia ou feriado. Siga essas dicas e tome todas as precauções necessárias para garantir um deslocamento seguro e um feriadão agradável. Vá e volte sempre em segurança”, destaca Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons.

