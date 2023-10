Primavera marca fase de transição com troca de pelagem dos pets, o que pode causar doenças dermatológicas

Fenômeno comum, a substituição dos pelos corporais em cães podem causar problemas na pele

O dia 21 de setembro deste ano marca o início da primavera, nessa estação acontece uma série de transformações que afetam não apenas a fauna e a flora, mas também a saúde e o aspecto da pele dos cães e gatos. Suzana Melo, médica-veterinária e analista técnica de marketing da Pearson Saúde Animal explica que essas mudanças ocorrem devido a diversos fatores, como o aumento da temperatura e da umidade, que podem impactar significativamente o estado da pelagem do animal, principalmente, nos cães das raças que possuem pelos curtos, como pug, dachshund, pinscher, wippet, beagle, labrador e aqueles que possuem dupla pelagem, como husky siberiano, collie, samoieda, pastor alemão, chow chow e akita. Nos gatos a troca é menos perceptível, ocorrendo duas vezes ao ano, na primavera e no outono.

A principal influência da primavera na pelagem dos pets está relacionada ao ciclo de crescimento e queda. Com o aumento da temperatura e da luminosidade, os animais tendem a perder parte de sua pelagem de inverno para se adaptarem às condições mais quentes, porém, apesar de ser natural, pode evidenciar algumas condições dermatológicas que mereçam atenção.

“O clima mais úmido da primavera pode propiciar o crescimento de fungos e bactérias na pele do animal, levando a problemas dermatológicos, como coceira, descamação e irritação cutânea. Existem maneiras para amenizar esses efeitos que podem ser colocadas em prática em casa, como banhos regulares, escovação adequada e uma dieta balanceada”, explica Suzana Melo.

Nesse contexto, Nutricore Skin se destaca como solução eficaz para manter a saúde da pele dos animais de estimação. O suplemento nutricional foi especialmente desenvolvido para fortalecer a barreira cutânea, por meio da composição que conta com vitamina D-Pantenol, substância que ao se associar com a biotina, promove um aumento na hidratação da derme. Além disso, a fórmula possui as vitaminas A, C, E, que são antioxidantes, responsáveis pela produção de colágeno, que promovem cicatrização e diminuem danos causados pelos Raios Ultravioleta B (UVB).

