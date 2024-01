Mestrado em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável seleciona novos alunos para a turma 2024

Inscrições já estão abertas e encerram dia 19 de fevereiro. Ao todo, estão sendo disponibilizadas até 22 vagas.

Estão abertas até 19 de fevereiro de 2024 as inscrições para o processo seletivo do Mestrado em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável (PPGDAS), que irá selecionar alunos para a turma 2024 do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Amapá (Unifap). A inscrição é gratuita, exclusivamente no link https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/home.jsf.

Ao todo, serão ofertadas 20 vagas mais 2 vagas supranuméricas. Para concorrer a uma das vagas, é necessário que o(a) candidato(a) tenha concluído curso de graduação (licenciatura, bacharelado ou tecnólogo).

Dentre as vagas ofertadas para o público em geral, 25% serão reservadas para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoa com deficiência (PcD), incluindo-se aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Além dos 25%, serão ofertadas 2 vagas em categoria supranumérica para indígenas, quilombolas, pessoas trans, populações do campo e pessoas em situação de deslocamento forçado ou migrantes internacionais em função de suas especificidades identitárias, de acordo com a Resolução n. 21/2022 do Conselho Universitário da Unifap.

O processo seletivo terá quatro etapas: prova escrita, a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2024; avaliação da proposta de pesquisa; entrevista, nos dias 21 e 22 de março; e avaliação do Currículo Lattes. O resultado final será divulgado no dia 27 de março deste ano.

Sobre o PPGDAS

Os objetivos do Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável (PPGDAS) são: estimular estudos críticos sobre significados e polissemia da categoria “desenvolvimento” e suas implicações nas análises sobre o território amazônico e amapaense; proporcionar formação com diversidade epistemológica e a devida articulação teoriaprática; capacitar para pesquisa e docência; promover a inserção social e estimular o protagonismo comunitário; desenvolver o pensamento crítico e rigor nas publicações científicas, inclusive na dissertação; e conferir ao candidato habilitado o título de Mestre em Desenvolvimento da Amazônia e Sustentabilidade.

As linhas de pesquisa são:

– Desenvolvimento e Planejamento Socioeconômico: acolhe estudos que contribuam para a compreensão dos processos de planejamento e de ocupação socioeconômica da Amazônia e do Amapá;

– Meio Ambiente e Planejamento: estimula a produção de conhecimentos sobre ecologia política, planejamento ambiental e territórios resilientes/áreas protegidas.

Saiba mais em https://www2.unifap.br/ppgdas/.

Serviço

Processo Seletivo de novos alunos para o Mestrado em Desenvolvimento da Amazônia Sustentável

Inscrições gratuitas até 19 de fevereiro de 2024, exclusivamente no link https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/home.jsf. 22 vagas. A íntegra do edital de seleção está disponível no endereço eletrônico http://www.unifap.br/editais/edital-no-01-2024-ppgdas-unifap/.

