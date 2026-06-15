Mestres e mestras das culturas tradicionais de todo o Brasil se reúnem em encontro nacional em Alagoas

Evento do Ministério da Cultura que reconhece e valoriza os saberes tradicionais brasileiros será de 1º a 3 de julho

Alagoas será palco de uma grande celebração da cultura, memória, conhecimentos e saberes que atravessam gerações e ajudam a construir a identidade cultural brasileira. Entre os dias 1º e 3 de julho, Maceió sediará o Encontro Nacional de Mestres e Mestras do Notório Saber, iniciativa do Ministério da Cultura (MinC), por meio da Diretoria de Promoção das Culturas Tradicionais e Populares da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC/MinC).



O encontro será correalizado pela Federação das Organizações da Cultura Popular e do Artesanato Alagoano (FOCUARTE), pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE) e pelo Centro Universitário Cesmac, com apoio de instituições culturais da sociedade civil e órgãos públicos do estado de Alagoas e de outros estados brasileiros.



A programação reunirá cerca de 300 participantes, entre mestres e mestras de diferentes regiões do país, representantes de grupos e coletivos culturais, instituições, docentes e pesquisadores, em um espaço dedicado ao reconhecimento dos saberes tradicionais e populares e ao debate sobre a política do Notório Saber. Para participar, é preciso fazer a inscrição pela internet. Clique aqui para acessar o formulário.



Para a ministra da Cultura, Margareth Menezes, reconhecer os mestres e mestras é reconhecer a própria história do Brasil. “Os mestres e mestras das culturas tradicionais e populares são guardiões de conhecimentos que nasceram da experiência, da ancestralidade e da relação profunda com seus territórios. Valorizar esses saberes é reconhecer que o Brasil também aprende e se constrói fora dos espaços formais de ensino, nas comunidades, nas celebrações, nos fazeres e nas tradições transmitidas de geração em geração. A política do Notório Saber representa um passo fundamental para garantir dignidade, reconhecimento e direitos a esses patrimônios vivos da nossa cultura”, reforça.



A secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do MinC, Márcia Rollemberg, ressalta a importância da iniciativa. “Quando mestras e mestres de diferentes territórios se encontram, o Brasil tem a oportunidade de reconhecer a riqueza de seus saberes, suas memórias e suas formas de ensinar e aprender. Este encontro celebra a força das culturas tradicionais e populares e reafirma o compromisso de construirmos políticas públicas cada vez mais conectadas com quem mantém viva a diversidade cultural do nosso país.”



“Os encontros de mestres do notório saber no Brasil representam uma oportunidade única de promover a reparação social e histórica, reconhecendo a riqueza das culturas subalternizadas e as contribuições de conhecimentos ancestrais. Ao celebrar a diversidade do conhecimento, buscamos não apenas a justiça epistemológica, mas também a construção de um futuro mais equitativo, onde todos possam ter voz e vez, respeitando a pluralidade de experiências e conhecimentos que constituem a nossa identidade coletiva”, destaca o diretor de Culturas Populares e Tradicionais do MinC, Tião Soares.



Os preparativos para o encontro já estão em andamento. A FOCUARTE, reconhecida como Casa de Notório Saber, Pontão de Cultura e Patrimônio Cultural de Alagoas, mobilizou 15 comissões responsáveis pela organização da iniciativa. Cerca de 100 pessoas participam voluntariamente dos trabalhos, entre mestres, mestras, brincantes, artesãos e integrantes da entidade, empenhados em realizar um encontro à altura da riqueza dos saberes populares brasileiros.



“As 15 comissões trabalham de forma voluntária, nos ajudando na realização do evento. O antes, o durante e depois têm papel fundamental. São homens e mulheres devotados à cultura popular e ao artesanato alagoano, que estão dando o melhor de si para o êxito do encontro. São mestres, mestras, brincantes, artesãos – pessoas abnegadas da área da cultura. Já estamos em torno de 100 participantes diretos, desde o dia 31 de maio. A cada semana, a gente vê o desenvolvimento do trabalho bonito de cada um deles”, destacou o presidente da FOCUARTE, mestre João Lemos.



O encontro será realizado no Centro Cultural Reitor João Sampaio, do Cesmac, localizado no bairro do Farol, em Maceió. Na última terça-feira (9), parte da equipe envolvida na organização realizou uma visita técnica ao espaço.



“Em parceria com o Ministério da Cultura e a FOCUARTE, o Cesmac vai sediar o encontro do Notório Saber do Brasil. Eu apresentei ao vice-reitor e pró-reitor acadêmico, professor Douglas Apratto, que aprovou a ideia de sediarmos esse encontro nacional. A professora Cláudia Medeiros, pró-reitora acadêmica adjunta, também, além de toda a diretoria do Cesmac e da Fejal [Fundação Educacional Jayme de Altavila], mantenedora do Cesmac. A gente trabalha com educação. Quem trabalha com educação, paralelamente, trabalha com arte e cultura”, explicou o coordenador-geral de Extensão Universitária, professor Rodrigo Guimarães.



Notório Saber



A certificação de Notório Saber busca reconhecer e valorizar os grandes guardiões das culturas tradicionais brasileiras como artesãos, cordelistas, mestres de folguedos, rezadeiras, lideranças indígenas e quilombolas, reconhecendo seus conhecimentos, trajetórias e formas próprias de produção e transmissão de saberes.



A iniciativa defende a equivalência científica, pedagógica e social entre os conhecimentos construídos a partir da vivência, da ancestralidade e da oralidade e aqueles produzidos nos espaços acadêmicos. O objetivo é contribuir para a superação de uma dívida histórica com os patrimônios vivos da cultura popular, ampliando direitos e fortalecendo a diversidade cultural brasileira.



A consolidação da política está vinculada à promoção da democracia cultural e da cidadania, com a inclusão de povos e comunidades historicamente afastados das instituições formais de ensino superior. Ao reconhecer diferentes formas de produção de conhecimento, o Notório Saber se torna também um instrumento de inclusão epistêmica.



Consórcio do Notório Saber



O Consórcio do Notório Saber de Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares é uma iniciativa do Ministério da Cultura, constituída por meio de parceria entre a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC/MinC), pela Diretoria de Promoção das Culturas Tradicionais e Populares (DPCTP), e o Instituto Federal do Ceará (IFCE).



Formado com a participação de institutos e universidades federais, o Consórcio promove ações de reconhecimento, valorização, preservação e inclusão das culturas tradicionais e populares brasileiras. A iniciativa também estrutura a Rede Nacional de Notório Saber para Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares, com participação de centenas de instituições federais e estaduais de ensino superior.



Integram o Comitê Gestor do Consórcio o Ministério da Educação (MEC), a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade de Brasília (UnB) e a Universidade Estadual do Ceará (UECE).



Serviço

Encontro Nacional de Mestres e Mestras do Notório Saber

Data: 1º a 3 de julho de 2026

Local: Centro Cultural Reitor João Sampaio, do Cesmac

Endereço: Av. Moreira e Silva, nº 595, Farol, Maceió (AL)



Inscrição: Clique aqui para acessar o formulário.

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