Evento internacional de medicina e cirurgia bariátrica tem apoio do Sebrae que apresenta corredor empresarial da economia criativa

Marcas, produtos, serviços e as potencialidades do Amapá serão mostrados num corredor empresarial que será instalado, paralelo ao evento internacional B.E.S.T, que debate processos da cirurgia metabólica e revisional, com cirurgiões renomados

Denyse Quintas

Colaboração: Maria Clara Araújo

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), é parceiro do evento BEST (Bariatric Endoscopic Surgery Trends), em tradução – Tendências em Cirurgia Endoscópica Bariátrica. Com colaboração do evento médico-científico Metabólica Amapá e coordenação regional do Dr. Vinicius Reis, o Simpósio proporciona uma experiência imersiva única, com a transmissão de cirurgias, palestras, debates e exposição de grandes empresas no âmbito cirúrgico. O congresso acontece na sede da instituição, nos dias 15 e 16 de março, das 7h às 19h.

Para receber os participantes locais e os visitantes de outros estados e países, o Sebrae no Amapá coordenará um setor gastronômico e uma área destinada ao artesanato e a economia criativa, com apresentação da cultura, arte, comidas típicas e temperos tradicionais do norte do Brasil.

Segundo a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços (UAC-CS), Vânia Chermont, o simpósio é uma oportunidade para que os empreendedores apresentem a marca, produtos e serviços, mostrando as potencialidades do estado do Amapá.

“O evento conta com sete empresas da área de alimentação e sete empreendedores do segmento de artesanato e criatividade, todos acompanhados e orientados por projetos da instituição. O apoio do Sebrae se trata em reconhecer a importância e a relevância do tema. Queremos proporcionar a melhor experiência para os turistas e profissionais da saúde”, disse a gerente, Vânia Chermont.

Economia

O termo Economia Criativa trata do conjunto de negócios baseados no capital intelectual, cultural e na criatividade que agrega valor econômico. Para a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), as indústrias criativas se dividem em quatro grandes grupos, que são patrimônio, artes, mídia e criações funcionais.

Gastronomia

A gastronomia de um local é um meio de expressar os traços da sociedade, contribuindo para interpretação da cultura e das tradições de uma determinada região. O segmento da gastronomia, enquanto representante da identidade de um território, promove uma experiência única para os visitantes e fortalece os destinos turísticos, gerando inclusão, renda, desenvolvimento sustentável e valorização cultural.

Coordenação

O setor gastronômico e da economia criativa do BEST Amapá 2024 é coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo Comércio e Serviço (UAC-CS), Vânia Chermont.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...