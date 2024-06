Escritor Joãozinho Gomes e ilustrador Paulo Flores lançam livro de poesia em Macapá 

Entre poesias e suspiros, o livro narra a história de Érato, musa do amor, dos bailes românticos, das danças sensuais e do mistério na mitologia grega.

Por: Alexandra Flexa

Como parte da política de incentivo à cultura, que promove a valorização de artistas locais, o Governo do Estado é um dos apoiadores do evento de lançamento do livro de poesias “A Libido de Érato”. Escrito pelo autor Joãozinho Gomes e ilustrado pelo artista Paulo Flores, a obra foi lançada na quarta-feira, 5, no espaço Bibliogarden, localizado no Amapá Garden Shopping, na Zona Sul de Macapá.

Além da apresentação da obra, houve recital, música instrumental, sessão de autógrafos e venda de livros por parte do autor e do ilustrador. O livro é destinado para o público maior de 18 anos, apaixonados por poesia, literatos, acadêmicos e todos os que apreciam a arte das palavras e a expressão literária que desperta sentimentos.

Entre poesias e suspiros, o livro narra a história de Érato, musa do amor, dos bailes românticos, das danças sensuais e do mistério na mitologia grega. Ela também era considerada amável e encantadora, cheia de habilidades e seduzia os homens que se rendiam à sua beleza e encanto.

A iniciativa do Governo do Estado, que implementa políticas de incentivo à cultura literária, visa reconhecer e valorizar talentos locais que trabalhem pela promoção da literatura. Além disso, estimula a criação de conteúdo para diversos públicos e, assim, contribui para formar um público de leitores diversificados, a partir da publicação de novas obras.

Conheça o escritor

Joãozinho Gomes possui um vasto acervo cultural em sua trajetória profissional, detentor de muitos talentos artísticos, é cantor, compositor e poeta, sendo considerado um dos maiores letristas do Brasil. Nascido em Belém do Pará, em 20 de outubro de 1957, adotou as terras tucujus como sua casa. No cenário musical, é autor de mais de 500 músicas compostas ao lado de parceiros, muitos deles já consagrados no cenário da música brasileira.

Conheça o ilustrador

Paulo Flores é músico, maestro, compositor, arranjador, pesquisador, cronista, poeta, ilustrador, produtor musical e criador de trilhas para rádio, TV e cinema. Seu talento se expressa de muitas formas e nos mais variados segmentos artísticos.

Bibliogarden

A Bibliogarden é um espaço de difusão de arte e cultura, localizado no Amapá Garden Shopping e administrado pelo Coletivo Juremas. O local, além de receber doações de livros, é utilizado para palestras, exposições, lançamento de livros, exibições de filmes, apresentações e sessões de leitura.

Foto: Nayanna Magalhães

