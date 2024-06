Pesquisa da Serasa aponta que na região Norte, 61% da população prefere realizar o pagamento de contas básicas por meio de aplicativos

Pesquisa da Serasa revela como os brasileiros se comportam financeiramente em relação ao pagamento das contas básicas;

· 57% dos consumidores realizam o pagamento das contas básicas por aplicativos bancários no celular;

· Pix é a opção de pagamento preferida pelos brasileiros;

· Hábito de parcelamento ainda é pouco conhecido no segmento de contas básicas.

Com as novas tecnologias e facilidades digitais, os consumidores vêm buscando cada vez mais praticidade para a tarefa de lidar com as contas básicas, fundamentais para o funcionamento e manutenção dos lares. Segundo um estudo inédito realizado pela Serasa, 57% dos brasileiros optam por realizar o pagamento das contas de água, luz e gás diretamente por aplicativos bancários, e o método mais utilizado para realizar a transação é o Pix, apontado por 49% dos respondentes. Na região Norte, 61% das pessoas responderam que costumam utilizar os aplicativos de bancos para pagar as contas básicas, sendo 64% das transações feitas por Pix.

Quando questionados em relação ao parcelamento das contas, nota-se que este hábito ainda é pouco conhecido pelos consumidores brasileiros. Apenas 4% (água), 5% (luz) e 6% (gás) dos entrevistados afirmaram que escolhem o parcelamento das contas. Em relação à quantidade, 67% (água), 61% (luz) e 85% (gás) optam por pagá-las em duas vezes.

“Para evitar complicações financeiras, é importante que a população dê preferência às contas de água, gás e energia para o seu pagamento dentro do orçamento mensal, já que são despesas fundamentais e que podem acabar sendo cortadas com a falta de pagamento”, comenta Karina Lopes, gerente da Serasa. “A longo prazo, por sua vez, estabelecer um planejamento financeiro é uma excelente iniciativa para evitar qualquer surpresa indesejada”.

Inadimplência e contas básicas

De acordo com o último levantamento do Mapa de Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa, referente a abril de 2024, as contas básicas de água, luz e gás figuram como segundo principal segmento das dívidas no Brasil, representando 22,2% de todos os débitos – atrás apenas dos bancos e cartões de crédito (29,6%).

Para quem deseja regularizar as despesas, a Serasa reúne mais de 20 concessionárias de água, luz e gás com condições especiais para negociação no Serasa Limpa Nome, além de ofertas com outras 700 empresas parceiras de diversos segmentos. A partir das plataformas digitais, consumidores de todo o Brasil podem fechar o acordo e dar o primeiro passo rumo a melhoria da saúde financeira. Confira os canais oficiais:

· Site: http://www.serasalimpanome.com.br

· App Serasa no Google Play e App Store

· WhatsApp 11 99575–2096

Metodologia

Realizado em parceria com o Instituto Opinion Box, o levantamento sobre pagamento de contas básicas ouviu 3.386 pessoas, entre os dias 16 e 27 de maio de 2024.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

