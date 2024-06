China ‘vê com ressalvas’ aproximação entre Rússia e Coreia do Norte, afirma professor

País era responsável por 90% do comércio internacional norte-coreano, até 2019

A China vê com ressalvas a aproximação da Rússia com a Coreia do Norte, diz Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais na UFF (Universidade Federal Fluminense).

Em entrevista para a Record News, realizada nesta quarta-feira (19), ele afirma que até 2019, 90% do comércio norte-coreano era exclusivamente feito com a China.

Porém, o especialista também disse que o estreitamento de laços entre a Coreia do Norte e a Rússia foi combinado com o líder chinês, Xi Jinping, como forma de estratégia de aliança entre países.

Via R7

