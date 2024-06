Acessibilidade Cultural é tema de curso gratuito

Capacitação disponibiliza 80 vagas aos interessados, com emissão de certificado.

O curso de Licenciatura em Teatro, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), a Fundação Municipal de Cultura (Fumcult-AP) e a Cia Cangapé oferecem ao público o curso gratuito de Formação em Acessibilidade Cultural, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de junho, no horário das 19 às 21h, no Espaço Cangapé, na zona sul de Macapá (AP).

O curso disponibiliza 80 vagas e as inscrições vão até o dia 24 de junho pelo site https://www.even3.com.br/facult/. Haverá a emissão de certificado ao término da capacitação.

O evento contará com vários momentos e um deles será a palestra a respeito da introdução ao conceito de acessibilidade cultural, a qual será ministrada pelos Profs. Emerson de Paula e Flávio Gonçalves, que atuam no curso de Teatro da Unifap.

O objetivo da formação é iniciar um processo sistemático de discussão e estabelecimento da acessibilidade cultural em Macapá, buscando atender as metas estabelecidas nas políticas públicas de cultura.

Serviço

Curso de Formação em Acessibilidade Cultural

Inscrições vão até o dia 24 de junho por meio do site https://www.even3.com.br/facult/

Público-alvo: Agentes culturais em geral como artistas, produtores, gestores, fomentadores ligados ao poder público e a sociedade civil.

O curso ocorrerá nos dias 26 e 27 de junho de 2024, das 19h às 21h.

Local do evento: Espaço Cangapé, localizado na R. Setentrional, 241 – Araxá, Macapá – AP.

Evento totalmente gratuito com emissão de certificado.



*Texto: Ana Carolina Brazão (Bolsista Assesp/Unifap)

