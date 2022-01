Cronograma de inscrições para os programas de governo já pode ser consultado

Estudantes interessados em pleitear uma vaga pelo Prouni, Sisu ou Fies já podem se programar

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira (18) os cronogramas oficiais das inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e Programa Universidade Para Todos (Prouni). Tais programas são concorridos por ofertarem vagas para universidades públicas e privadas com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou financiamento em instituições de ensino superior privadas.

Além dos cronogramas, o MEC também informou que nesse ano haverá ampliação na oferta de vagas disponibilizadas para o ensino superior. Para o Fies, 110.925 vagas serão disponibilizadas, enquanto as oportunidades oferecidas pelo Sisu e Prouni serão divulgadas com os editais de cada programa, que devem ser publicados ainda esta semana no Diário Oficial da União (DOU).

Conforme calendário anunciado, as inscrições para o Sisu iniciam em 15 de fevereiro e finalizam no dia 18 do mesmo mês. Em seguida começam as inscrições para o Prouni, entre 22 e 25 de fevereiro. No mês seguinte, será possível se inscrever para o Fies, de 8 a 11 de março.

Prouni

O Programa Universidade para Todos (Prouni) oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições particulares de educação superior. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Além do critério da renda, para participar o candidato não pode ter diploma de curso superior e precisa ter obtido, no mínimo, 450 pontos de média das notas do Enem e não pode ter tirado zero na redação.

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) concede financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas. É dividido em diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato. Para participar do processo seletivo é preciso ter a nota do Enem a partir da edição de 2010 e obtido média nas provas igual ou superior a 450 pontos, sem ter zerado a redação.

O programa leva em consideração a renda familiar. Para participar desse processo o candidato precisa possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, igual a superior a um salário-mínimo ou até 3 salários-mínimos. O bolsista parcial do Prouni poderá participar do processo seletivo do Fies e financiar a parte da mensalidade não coberta pela bolsa, desde que se enquadre nas condições previstas no edital. Assim como o Prouni, o Fies é realizado em chamadas no primeiro e segundo semestre e também possui lista de espera.

Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o processo que possibilita que estudantes ingressem em universidade pública com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nessa seletiva, os candidatos são contemplados em ordem classificatória de acordo com a nota no exame.

Resumo do cronograma:

Inscrições para o Sisu: 15 a 18/02

Inscrições para o Prouni: 22 a 25/02

inscrições para o Fies: 08 a 11/03

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

