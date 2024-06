Festival TURÁ terá acolhimento anti-assédio, emissões de carbono neutralizadas, acessibilidade e ingresso social destinado à SOS Mata Atlântica

Evento celebra a diversidade da nossa música com mais de 20 shows em dois dias de programação 100% nacional

O festival TURÁ São Paulo, que acontecerá no Parque Ibirapuera nos dias 29 e 30 de junho, não apenas celebra a diversidade da música brasileira, mas também se compromete com medidas ESG (Environmental, Social, and Governance). Este ano, o evento terá emissões de carbono neutralizadas, acolhimento anti-assédio, acessibilidade integral e ingresso social destinado à SOS Mata Atlântica, entre outras medidas, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade social.

Emissões de carbono: Em conjunto com a Hering, o TURÁ São Paulo recebeu o selo “Evento Neutro” da Eccaplan Sustentabilidade, conferido por compensar as emissões de carbono geradas durante o evento através do apoio a projetos ambientais brasileiros certificados. O festival está apoiando um Projeto de Energia Renovável, a Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó, garantindo investimentos na transição para um sistema de energia que abandona os combustíveis fósseis e contribui para o combate ao aquecimento global. O festival terá também coleta seletiva de lixo e destinação adequada dos resíduos sólidos, contribuindo para a sustentabilidade do evento e a conscientização ambiental dos participantes.



Entrada Social: Em parceria com a organização SOS Mata Atlântica, o TURÁ São Paulo oferece a entrada social. Ao fazer uma doação para a instituição dentro do valor estabelecido, o cliente terá um desconto de 40% no valor do ingresso inteiro. Ao doar R$ 10,00 para Ingressos Dia (Sábado ou Domingo) ou R$ 20,00 para Ingressos Passaporte durante a compra, o cliente receberá o desconto. Os ingressos são limitados e sujeitos à disponibilidade. A SOS Mata Atlântica é uma organização que luta para inspirar a sociedade na defesa do bioma mais devastado do Brasil, promovendo políticas públicas em prol de água limpa, recuperação das florestas e valorização dos parques e reservas na Mata Atlântica.



Acolhimento contra assédio: A Livre de Assédio, plataforma pioneira em ações preventivas contra todo tipo de assédio e discriminação, estará presente no festival com uma tenda de acolhimento e denúncias. Além disso, cartazes e QR Codes espalhados pelo evento orientarão todos que precisarem de apoio e atendimento.

Doação de agasalhos: O evento terá um ponto de coleta de roupas, agasalhos e cobertores na entrada do festival. Todas as doações serão destinadas à ACTC – Casa do Coração, Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente Cardíacos e aos Transplantados.



Acessibilidade: O festival TURÁ São Paulo terá acessibilidade integral, incluindo entrada preferencial, plataforma elevada para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida assistirem aos shows, banheiros adaptados nas plataformas elevadas, tradução em libras ao vivo dos shows e cardápios com audiodescrição, desenvolvidos pela All Dub Estúdio, empresa de acessibilidade audiovisual e dublagem.

O comprometimento do TURÁ São Paulo 2024 com as medidas ESG demonstra a importância de realizar eventos que não apenas celebram a cultura, mas também promovem a sustentabilidade, a inclusão e a responsabilidade social. Em 2024, o festival amplia seu objetivo de ir além de oferecer uma experiência musical única, contribuindo para um futuro melhor para todos.

Confira os horários dos shows do TURÁ São Paulo 2024



29 de junho (sábado):

Palco BB

11h30 – Os Garotin

12h15 – Kim Cotrim

12h50 – Filipe Catto

Cortejo:

13:35 – Cornucópia Desvairada

Palco Hering

14h10 – Chico César & Zeca Baleiro

15h05 – Carol Tucuju

15h40 – Banda UÓ

16h40 – DJ Paulão

17h15 – Nação Zumbi (30 anos “Da Lama Ao Caos”)

18h15 – Paulete Lindacelva

18h50 – Fresno convida Pabllo Vittar

19h50 – DJ Sophia

20h25 – Chitãozinho & Xororó

30 de junho (domingo):

Palco BB

11h30 – Mãeana canta JG

12h15 – Gabi Matos

12h50 – Assucena

Cortejo

13:35 – Grupo Maracatu Bloco de Pedra

Palco Hering

14h10 – MC Cabelinho

15h05 – Odara Kadiegi

15h40 – Adriana Calcanhotto convida Rubel

16h40 – Lys Ventura

17h15 – Armandinho

18h15 – DJ Kokay

18h50 – Alcione

19h50 – Ubunto

20h25 – Djavan

O TURÁ São Paulo 2024 é apresentado pela Hering, com o Banco do Brasil Ourocard Elo sendo o meio de pagamento oficial. O festival tem Corona como cerveja oficial; patrocínios de Chevrolet e Beefeater; e apoios de Schweppes, Uol, Jameson e Mike’s; e Red Bull como parceiro oficial. A Eletromídia, Rádio Nova Brasil FM, Rádio Alpha FM e Tenho Mais Discos que Amigos são parceiros de mídia.

Serviço:



Festival TURÁ São Paulo 2024

Apresentado por: Hering

Datas: 29 e 30 de junho

Local: Parque do Ibirapuera, São Paulo

Vendas: Tickets For Fun

Ingressos por dia: a partir de R$ 195 (meia-entrada)

Passaporte TURÁ com acesso aos 2 dias de festival: R$ 300 (meia-entrada)

Apresentação: Hering

Meio de Pagamento Oficial: Banco do Brasil Ourocard Elo

Cerveja oficial: Corona

Patrocínio: Chevrolet e Beefeater

Apoio: Schweppes, Mike’s, UOL e Jameson

Parceiro Oficial: Red Bull

Media Partners:, Eletromidia, Rádio Nova Brasil FM, Rádio Alpha FM e Tenho Mais Discos que Amigos

Clientes Banco do Brasil Ourocard Elo

Clientes Banco do Brasil portadores dos Cartões de Ourocard Elo, têm desconto exclusivo de 20%, limitado a 4 ingressos por CPF, válido para ingressos tipo inteiro, meia-entrada e meia-entrada social.

Classificação etária: 15 anos desacompanhados. De 10 a 14 anos acompanhados dos pais ou responsáveis legais. Não será permitida a entrada de menores de 10 anos.

SITE DE VENDAS – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA:

Tickets for Fun



Sobre o TURÁ

Realizado pela T4F desde 2022, o Festival TURÁ celebra a rica diversidade cultural brasileira, abrangendo desde música até gastronomia, e retorna a São Paulo após edições bem-sucedidas em 2022 e 2023. O festival teve edição realizada em Porto Alegre em 2023, com nova programação para maio de 2024. Estabelecido como destino essencial para fãs da música brasileira, o TURÁ é reconhecido por promover a integração cultural e atrair um público diverso, consolidando-se como um dos principais eventos do calendário cultural do país.

