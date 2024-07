Apaixonados por games podem se tornar investidores do setor

Além da diversão, setor que atingiu mais de US$ 90 bilhões em 2023 também pode ser fonte de investimento para apaixonados por jogos digitais

Quando se fala sobre investimentos em ações, é possível aliar a paixão pelos jogos eletrônicos ao retorno financeiro. Diferentes empresas do setor de games disponibilizam esse tipo de ativo, o que pode ser uma opção atrativa para quem quer diversificar a carteira, já que o mercado está em alta.

Segundo dados divulgados em abril, pela plataforma Newzoo, o mercado mundial de games atingiu a receita de US$ 93,5 bilhões em 2023, o que corresponde a alta de 2,6% na comparação com o ano anterior. A consultoria estima uma taxa de crescimento anual 2,7% até 2026, chegando ao faturamento de US$ 107,6 bilhões.

Se antes os jogos podiam ser acessados apenas por um computador ou videogame, agora, estão em qualquer dispositivo móvel, como celulares e tablet. A facilidade de acesso contribuiu para a maior popularização de games como Free Fire, Among Us, Candy Crush, Grand Theft Auto (GTA) e Call of Duty.

Com o sucesso dos jogos, as empresas do setor enxergaram no mercado das ações uma solução para expandir os lucros. Os apaixonados por games podem investir em organizações nacionais e companhias internacionais, como Amazon e Disney. Para isso, há duas alternativas: o investimento em Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e Exchange Traded Funds (ETFs).

Ambos são negociados na Bolsa de Valores (B3), aspecto que traz praticidade e acessibilidade ao investidor. Mas antes de investir, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) recomenda compreender mais sobre as principais características dos ativos, como segurança, liquidez e rentabilidade.

BDRs

A maneira mais popular para se ter acesso aos ativos de empresas de fora do país é por meio do investimento em BDRs. De acordo com informações do Portal do Investidor, iniciativa do Governo federal, trata-se de títulos emitidos no Brasil que representam ações de empresas estrangeiras na B3. Dessa forma, são uma maneira de investimento indireto em ativos financeiros internacionais.

Ao adquirir um BDR, o investidor brasileiro passa a ter participação indireta daquela empresa, garantindo direitos, como distribuição de dividendos, desde que a organização tenha essa política.

No mercado nacional, é possível encontrar BDRs de diferentes empresas do setor de games. A Activision Blizzard está na B3 como ATVI34 e é uma organização estadunidense com foco na produção de jogos eletrônicos como Call of Duty, Diablo e Warcraft. Também sediada nos Estados Unidos, responsável pelos jogos FIFA, NBA, Battlefield e The Sims, a Eletronic Arts pode ser encontrada como EAIN34.

Além das desenvolvedoras de jogos eletrônicos, é possível investir em outras organizações do setor. A Microsoft é uma multinacional americana conhecida pelo desenvolvimento de software e produção do console Xbox, disponível na B3 como MSFT34.

Há também a Nvidia, empresa que trabalha na produção de placas gráficas para consoles, computadores e celulares, desenvolvimento de software para renderização e melhoria dos gráficos de jogos eletrônicos. Os interessados em investir na organização a encontram na B3 como NVDC34.

ETFs

Outra maneira de investir no mundo dos games é por meio dos ETFs, também chamados de fundos de índice. Conforme explica o Portal do Investidor, eles são constituídos com o propósito de replicar a rentabilidade de um determinado índice de referência.

Ao adquirir cotas de um ETF, o investidor passa a ter indiretamente todas as ações ou títulos da carteira do índice em questão, e na mesma proporção que cada uma delas representa, sem precisar comprar os papéis de cada empresa ou os títulos. Para investir nesse recurso, é necessário adquirir cotas na B3, por meio do home broker.

O ETFJOGO11 é um exemplo de um fundo de índice de gaming e e-sports disponível na B3. Ele replica o VanEck Video Gaming e E-sports Index (ETF ESPO) da gestora VanEck. Por meio dele, o investidor se expõe a 26 empresas do setor mundial de games.

Outro exemplo é o USTK11, que tem como índice de referência o Vanguard Information Technology (ETF VGT). A carteira contempla mais de 350 empresas de tecnologia, como Microsoft, Nvidia e Google.

FOTO: FREEPIK

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...