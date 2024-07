Filme amapaense “Marcas da Vida” terá pré-lançamento em agosto e conta com parceria do TJAP

A novidade foi abordada durante a edição desta terça-feira, 30, do “JudiciRádio Notícias”, programa de rádio online do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP). Na ocasião, estiveram presentes no estúdio a produtora geral, Kassia Modesto, o diretor-geral, Dios Furtado, e o codiretor e diretor de fotografia, Wanderson Viana.

O filme conta com a parceria institucional da Coordenadoria da Mulher do TJAP, que, juntamente com a produção da obra, levará a película para diversas atividades e campanhas de enfrentamento à violência contra a mulher.

A primeira oportunidade se dará no dia 19 de agosto, quando terá início a campanha da Coordenadoria da Mulher do TJAP, “Justiça pela Paz em Casa”.

A solenidade contará com a exibição de um teaser do filme e, posteriormente, oferecerá oficinas de audiovisual nos municípios de Laranjal do Jari e Oiapoque. A agenda de divulgação também inclui o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica, que acontecerá em dezembro, na Bahia.

O filme “Marcas da Vida” é um projeto idealizado por amigos amantes do audiovisual e é baseado em fatos reais. As principais temáticas são violência doméstica, violência contra a mulher e feminicídio. A trama preconiza o valor humano e o respeito à diversidade, com a intenção de construir uma sociedade mais justa, inclusiva, igualitária e pacificadora.

Segundo a produtora geral, Kassia Modesto, o filme está em fase de finalização, que ela considera uma das partes mais delicadas. Ela explicou ainda que, inicialmente, o filme foi aprovado para ser um curta-metragem. Contudo, o valor arrecadado através do incentivo federal da Lei Paulo Gustavo era insuficiente, o que motivou a equipe a lançar uma vaquinha virtual, que pode ser encontrada no Instagram “Marcas da Vida”.

“A gente sentiu um anseio de levar a primeira obra de longa-metragem de Laranjal do Jari e, para a conclusão, estamos levantando recursos para termos uma equipe à disposição da obra”, pontuou Kassia.

– Macapá, 30 de julho de 2024 –

Texto: Ariane Lopes

Secretaria de Comunicação do TJAP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...