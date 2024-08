‘Só sei que eu senti amor’: Péricles é atração confirmada pelo Governo do Estado na 53ª Expofeira do Amapá

O cantor de inúmeros sucessos fará um dos shows nacionais no dia 3 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá

“Só sei que eu senti amor. Que pena, só eu senti amor”, o pagode romântico e a voz marcante de Péricles é mais uma atração confirmada pelo Governo do Estado na 53ª Expofeira do Amapá. O cantor e compositor, anunciado nesta terça-feira, 30, pelo governador Clécio Luís, na Central da Expofeira, se apresenta no dia 3 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Com mais de 30 anos de carreira e inúmeros sucessos do samba e pagode como “Supera” “Melhor Eu Ir” e “Se Eu Largar o Freio”, Péricles será um dos 11 shows nacionais na programação do maior evento de negócios, empreendedorismo e entretenimento do estado, que ocorre de 29 de agosto a 8 de setembro.

Além de Péricles e Dilsinho, nesta terça-feira, o Governo do Amapá também já anunciou o cantor Wesley Safadão, os DJs gêmeos, referência na música eletrônica mundial, Marcos e Lucas Schmidt, do Dubdogz, a cantora pop Pabllo Vittar e a dupla sertaneja Bruno e Marrone.

Foto: Divulgação

Péricles

Com mais de 700 milhões de visualizações no YouTube, e mais de 35 milhões de inscritos em seus canais nas redes sociais, além de mais de 15 milhões de discos vendidos e milhões de streamings, ao longo dos seus 36 anos de carreira, Péricles é o grande porta-voz do mais brasileiro dos ritmos: o samba e o pagode.

Em 1986 foi um dos fundadores do Exaltasamba, um dos mais populares grupos do Brasil. Ao lado dos outros integrantes, ganhou diversos prêmios como do Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba/Pagode em 2011.

Foto: Divulgação

Após 26 anos, o Exaltasamba encerrou suas atividades como um dos grupos mais influentes da sua geração. Em 2012, Péricles iniciou a carreira solo se destacando na mídia. Em 2018, lançou em todas as plataformas o álbum “Em Sua Direção” (indicado em 2019 ao Grammy Latino na categoria melhor álbum de Samba/Pagode).

Em maio de 2022, Péricles gravou em Recife (PE) a segunda edição do “Pagode do Pericão”. O audiovisual contou com as participações de Geraldo Azevedo, Mumuzinho, Marvvila e Xande de Pilares.

Seguindo a proposta da roda de samba tradicional, o protagonismo dos instrumentos ficou voltado para o pandeiro, tantan, surdo, cavaco, violão, banjo, tamborim, ganzá, dentre outros. A bateria, o piano e a base instrumental característicos dos álbuns de estúdio de Péricles, dessa vez ficaram de fora do projeto para dar espaço a um formato acústico. Ao todo foram captadas 25 faixas, dessas 6 são inéditas.

Foto: Divulgação

53ª Expofeira do Amapá

A estrutura da 52ª Expofeira, que em 2023 movimentou mais de R$ 5,7 milhões em vendas e gerou cerca de R$ 500 milhões em negócios, foi restaurada. Além disso, foi ampliada em 20% a área para exposições, que alocam empreendedores locais e empresas de fora do estado. Ao todo, serão 40 mil metros quadrados de área coberta.

A feira terá, ainda, 50 mil metros quadrados de área para esportes radicais, 3 mil vagas de estacionamento para carros, 1 mil vagas para motocicletas, além de 80 lotes de animais para exposição e comercialização.

