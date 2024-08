Câmara Municipal de Macapá lança Edital do primeiro concurso público da história

As inscrições iniciaram às na última segunda-feira, e prosseguem até às 23h59min do dia 9 de setembro pelo site: https://concursando.idib.org.br/informacoes/54

O concurso público vai ofertar 74 vagas para os cargos de nível médio, técnico, tecnólogo e superior. Os cargos são os seguintes: assistente administrativo, fotógrafo, técnico de som, técnico em segurança do trabalho, designer gráfico, técnico em segurança da informação, administrador, analista de rede e infraestrutura, analista de suporte, advogado, contador, economista, intérprete de libras e jornalista. Do total de vagas, 54 candidatos serão chamados de imediato e 20 ficarão no cadastro reserva, mas a homologação do concurso com a chamada dos candidatos ocorrerá em 2025.

As provas serão aplicadas no dia 24 de novembro em dois turnos manhã e tarde.

As pessoas interessadas em obter mais informações a respeito do concurso público, inclusive de quem tem direito a isenção no pagamento das taxas de inscrições, podem acessar o site: https://concursando.idib.org.br/informacoes/54, que pertence ao Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), empresa contratada para coordenar o certame.

