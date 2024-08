Volta às aulas: ano letivo na rede estadual de ensino inicia na quinta-feira, 1º de agosto

Ao todo, 384 escolas de todas as modalidades acompanham o calendário. São esperados cerca de 110 mil alunos.

O Governo do Amapá anuncia a quinta-feira, 1º de agosto, como a data de início das aulas na para o segundo semestre do ano letivo. Ao todo, 384 escolas estaduais, de todas as modalidades, acompanham o calendário e são esperados cerca de 110 mil alunos.

O retorno segue o calendário previsto no início do ano. Para isso, as escolas realizaram preparativos necessários para a volta às aulas, como a finalização de manutenções em estruturas físicas, reorganização do quadro de profissionais dentro da rede, entrega de planejamento pedagógico e cronograma de ações.

“Todas as escolas estão em um mutirão para a volta às aulas. Estamos organizando todos os preparativos, desde a limpeza aos recursos, e temos a expectativa de 100% de público para esse momento tão aguardado”, enfatizou a secretária de Estado da Educação, Sandra Casimiro.

Para garantir a volta às aulas, o Governo do Amapá investiu mais de R$ 1,7 milhões, com recursos voltados para a manutenção predial, aquisição de mobília e insumos, alimentação escolar e reparos em rede hidráulica e sanitária. Os valores são provenientes do Tesouro Estadual, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Para a programação de voltas às aulas, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) orienta os gestores a:

Fixar o cronograma de desembolso dos recursos de 2024 em local visível;

Dar atenção aos pontos de acessibilidade;

Fazer mural de boas-vindas;

Higienizar os bebedouros e manter o cronograma de limpeza em local visível;

Lavar e pintar os muros;

Limpar a caixa d’água e manter o cronograma de limpeza em local visível;

Manutenção de panelas e válvulas;

Organizar a cozinha;

Organizar o depósito de equipamentos;

Realizar a limpeza geral da escola;

Retirar livros didáticos vencidos, em consonância com orientações da secretaria;

Retirar materiais inservíveis;

Verificar assentos sanitários e descargas.

Rede de ensino do Amapá

O estado do Amapá possui 384 escolas na rede estadual, conforme o levantamento do Centro de Pesquisas Educacionais da Seed. Confira a quantidade de alunos matriculados nas etapas de ensino:

21,6 mil alunos dos anos iniciais (1º ao 5 ano);

47,2 mil alunos dos anos finais (5º ao 9 ano);

Mais de 28 mil alunos no ensino médio;

Mais de 10 mil alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA);

1,6 mil estudantes do ensino profissional;

5,2 mil alunos na educação especial.

Agência de Notícias Amapá

