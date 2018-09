Usuários do Centro POP participam de Dia de Luta das Pessoas em Situação de Rua

Pessoas em situação de rua do Centro de Referência Especializado (Centro/POP) fizeram uma mobilização na sexta-feira, 31, na Praça da Bandeira, para marcar a passagem do Dia Nacional de Luta. Os usuários do Centro POP participaram de uma roda de conversa com psicólogos. O evento foi organizado pela Prefeitura de Macapá.

O Dia de Luta contou com uma exposição fotográfica das pessoas em situação de rua. Os usuários cantaram músicas de Legião Urbana e participaram de competição de dama e dominó. Houve premiações para os ganhadores.

“Essa tarde ficará gravada em nossa memória, pois nos reunimos aqui para nos tornamos visíveis, já que muitas pessoas tentam não nos enxergar. Queremos ser vistos, somos gente também”, disse Gésce do Santos.

A data surgiu após o ataque a um grupo de moradores de rua na Praça da Sé, em São Paulo, em 19 de agosto de 2004. O ensaio com os defensores de pessoas em situação de rua foi pensado como estratégia para fortalecer o papel destas lideranças.

Lilian Monteiro