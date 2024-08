Quais são os melhores jogos de cassino ao vivo da Pragmatic Play?

Imagem: reprodução/Pragmatic Play

Se você possui algum conhecimento em jogos de apostas, provavelmente já ouviu falar da Pragmatic Play, umas das provedoras de cassino mais renomadas. Ela é responsável por diversos jogos Crash e slots populares como Spaceman, Gates of Olympus e Sweet Bonanza.

Mas não é só nessas modalidades que a empresa se destaca, quando o assunto é cassino ao vivo ela também surpreende! Veja abaixo quais foram os 3 jogos ao vivo mais jogados de janeiro a maio de 2024.

Roulette

Um dos jogos mais antigos e clássicos do cassino é aprimorado pela Pragmatic Play em sua versão da roleta. Disponível 24 horas por dia, o jogo Roulette apresenta todas as apostas tradicionais, além das apostas especiais mais conhecidas e características como a possibilidade de os jogadores salvarem suas apostas favoritas personalizadas, exibição em 4K e chat com o dealer e outros jogadores. Você pode encontrar esses jogos nos sites: Leovegas, Estrelabet e Stake.

Baccarat

A versão do Bacará da Pragmatic Play é extremamente fácil de jogar e divertido, se tornando um dos favoritos dos jogadores. Nessa versão, o jogo possui características como zoom manual nas cartas para o jogador, apostas paralelas, histórico de apostas detalhado para o jogador, chat com o dealer e outros jogadores e mesas personalizáveis. Você pode encontrar esses jogos nos sites: Betsson, Parimatch e Leovegas.

Mega Roulette

A Mega Roulette da Pragmatic Play é uma variação divertida da roleta tradicional, com multiplicadores de apostas que aumentam ganhos de 50 a 500 vezes e mega bets para facilitar grandes ganhos. O jogo mantém a essência da roleta, adicionando Mega bets, Mega chances, Mega columns e Mega dozens, e a experiência é enriquecida por uma interface excelente, estatísticas ao vivo, recurso auto-play, e suporte em HTML5 para acessibilidade em desktop e dispositivos móveis. Você pode encontrar esses jogos nos sites: Parimatch, Estrelabet e Onabet.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...