Fisioterapeuta diz que após as férias, o retorno a prática de exercícios físicos deve ser feito com cautela

Um dos principais cuidados que se deve ter é o aquecimento antes e o alongamento após a conclusão da atividade física.

Durante o período de férias, é comum que a frequência dos treinos diminua ou até mesmo seja interrompida. A fisioterapeuta Lidiane Dias explica que o corpo pode perder condicionamento físico e força muscular durante este período, o que aumenta o risco de lesões no retorno às atividades. “É importante voltar aos poucos, respeitando os limites do corpo e aumentando a intensidade dos treinos gradualmente”, aconselha.

Lidiane, que também é professora na Estácio, diz que a aplicação da técnica correta é fundamental para evitar lesões. “Realizar exercícios com a postura errada pode sobrecarregar músculos e articulações, resultando em lesões como tendinites, entorses e distensões musculares. Para quem está voltando agora, vale a pena contar com a orientação de um professor de educação física ou um personal trainer”, destaca.

Em caso de dor ou desconforto durante ou após o exercício, Lidiane diz que é importante não ignorar os sinais do corpo e caso a pessoa persista na atividade com este quadro, pode levar a um agravamento da lesão. “Quando isso ocorre o ideal é parar, aplicar gelo na área afetada e procurar um fisioterapeuta para uma avaliação. Muitas lesões podem ser tratadas precocemente, evitando, assim, complicações maiores”, reforça.

A profissional também sugere a inclusão de exercícios de fortalecimento e alongamento na rotina de treinos, pois estes ajudam a melhorar a estabilidade e flexibilidade, prevenindo lesões comuns em diversas modalidades esportivas. “A prática de Pilates e yoga são ótimas opções para complementar o treinamento e promover o equilíbrio muscular”, diz.

Esportes de impacto

Para os praticantes de atividades de impacto, como corrida, a fisioterapeuta alerta sobre a importância do uso de calçados adequados, o qual deve oferecer bom suporte e amortecimento, adequando-se ao tipo de pisada do atleta. “A escolha do tênis ideal ajuda a prevenir lesões nos pés, tornozelos e joelhos”, orienta.

