“Territórios – O Brasil é Terra Indígena” é tema da 3ª edição do Caju de Leitores; festival acontece dias 3 e 4 de setembro

Sairi Pataxó, autor do livro “Boitatá e Outros Casos de Índios”, será anfitrião do evento

Com o tema “Territórios – O Brasil é Terra Indígena”, o Festival Caju de Leitores chega a sua terceira edição nos dias 3 e 4 de setembro, na Oca Tururim, localizada na Aldeia Xandó, no Território Indígena da Barra Velha, distrito de Caraíva, em Porto Seguro (BA). O evento terá atividades para o público infanto-juvenil e adultos, desde contação de histórias e atividades lúdicas até mesas sobre temas relevantes para a cultura indígena.



O escritor Sairi Pataxó e Nargela Carvalho, diretora da Escola Indígena Pataxó Xandó, serão os anfitriões do Caju Leitores neste ano de 2024. Segundo Nargela, a escolha do tema foi uma sugestão das lideranças e do corpo docente locais, que reconhecem a importância de ampliar o debate junto à comunidade escolar, moradores e visitantes.



“A cada dia, os indígenas assumem um papel de destaque quando se trata do povo originário e de sua importância na construção do Brasil. Portanto, sentimos que é fundamental trazer esse tema para dentro da escola, para a nossa comunidade, por meio de outras lideranças e suas experiências na luta pela representatividade dos povos indígenas”, revelou Nargela.

Sairi explicou que o Caju de Leitores vai oferecer quatro mesas para aprofundar o debate sobre os mais diversos território s hoje ocupados pelos indígenas. “Teremos o ‘Conceito de Território’ sobre o modo de vida indígena como meio de combater a crise climática. Em ‘Território Digital’ a nossa ideia é destacar as mídias como um caminho para propagar ideias e ações indígenas. ‘Território de Identidade’, vai explorar o corpo como veículo de expressão; e ‘Território Cultural’, enfatizando a língua Patxôhã como ferramenta de preservação da cultura”, ressaltou o anfitrião.

ENTRETENIMENTO CULTURAL

A programação do Caju Leitores vai entregar atividades para o público em geral. Serão apresentações do Awê Pataxó, contação de histórias, música, teatro, leitura de redação e mesas de discussão. Além disso, será oferecida uma formação em literatura indígena para professores da rede pública e particular, que acontecerá no dia 31 de agosto em parceria com Universidade Federal do Sul da Bahia.



A organizadora e curadora do evento, Joanna Savaglia, destacou a importância do Festival para a região e para os participantes. Ela ressaltou que o Caju de Leitores tem contribuído significativamente para a promoção da leitura, o acesso aos livros e a conscientização sobre a causa indígena. “Estamos conquistando reconhecimento e apoio, graças ao empenho e participação de todos os envolvidos”, ressaltou.

Segundo Joanna, “o Festival proporciona um entretenimento cultural único para a região, com a oportunidade de ouvir as histórias dos anciãos indígenas, aprender sobre sua cultura e trocar ideias com escritores renomados. A presença do escritor indígena Ailton Krenak e de outros importantes nomes da literatura e arte indígena enriquecem ainda mais o evento. O Caju se destaca como um movimento cultural relevante e atual”, salientou.

O Festival Caju de Leitores, promovido pela Savá Cultural e com o patrocínio com incentivo da Lei Rouanet, Ministério da Cultura, é um evento gratuito. Para mais informações e programação completa, acesse o site www.cajuleitores.com.br ou siga o Instagram @cajuleitores (https://www.instagram.com/cajuleitores).

Confira abaixo alguns dos nomes já confirmados:

Ailton Krenak – escritor https://www.instagram.com/_ailtonkrenak/

Tukumã Pataxó – criador de conteúdo digital https://www.instagram.com/tukuma_pataxo/

Samela Sateré Mawé – criadora de conteúdo digital https://www.instagram.com/sam_sateremawe/

Edson Kayapó – Escritor, ativista indígena, historiador, doutor em Educação, curador do Masp, professor no IFBA e pesquisador na McGill University (Canadá). https://www.instagram.com/edsonkayapobepkro/

Daniel Pataxó – TV Pataxó https://www.instagram.com/tvpataxooficial/

Lucia Tucuju – Professora de Literaturas Indígenas, Narra dora de Histórias, Roteirista, atriz, Performance, Escritora Indígena https://www.instagram.com/luciatucuju/

Auritha Tabajara – Primeira mulher indígena publicar livros em cordel no Brasil. Contadora de histórias indígenas, atriz e compositora https://www.instagram.com/ita.tabajara/

Aline Kayapó – escritora, ceramista e ativista no movimento nacional de mulheres indígenas https://www.instagram.com/pa nhonka/

SERVIÇO

O que: Festival Caju de Leitores

Tema: Territórios – O Brasil é Terra Indígena

Quando: 3 e 4 de setembro (terça e quarta-feira)

Onde: Oca Tururim, Aldeia Xandó, TI Barra Velha, Caraíva, Porto Seguro, Bahia

Horário: das 9h às 20h

Classificação: Livre

Informações adicionais: O evento é gratuito e terá atividades lúdicas para o público infanto-juvenil e mesas e rodas de conversa para o espectador juvenil-adulto.

SOBRE O FESTIVAL – O Festival Caju de Leitores é um evento anual que valoriza a literatura e a cultura indígena, realizado na Oca Tururim, localizada na Aldeia Xandó, Terra Indígena da Barra Velha, distrito de Caraíva, em Porto Seguro (BA). Durante dois dias, os participantes podem desfrutar de rodas de conversas, contação de histórias, danças, músicas, Awê Pataxó e atividades lúdicas. O evento é gratuito e aberto a todas as idades, e em 2024 terá como convidado especial Ailton Krenak, o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras.

LOCAL – A Oca Tururim, localizada na Aldeia Xandó, Terra Indígena da Barra Velha, distrito de Caraíva, em Porto Seguro (BA), será novamente o cenário do Festival Caju de Leitores em sua terceira edição. O espaço foi construído em 2014 e é o ponto de encontro de lideranças indígenas, além de um local dedicado à cultura indígena, onde são realizadas vivências Pataxó. O nome é uma homenagem ao Cacique Tururim, um ancião que lutou pela conquista do Território Indígena Barra Velha, e o espaço é representado por Tucumã (Pajé Ouriço) e Wakai Pataxó (Bigode). Crédito das Fotos: Paulo VP – Festival Caju de Leitores

