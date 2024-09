‘Ficamos felizes em saber que crianças atípicas tem passe gratuito’ revela mãe sobre o parque de diversões da 53ª Expofeira do Amapá

A professora Tielle Fé, de 39 anos, vibrou de felicidade ao descobrir que seu filho Mateus, de 5 anos, que possui Transtorno do Espectro Autista, tem direito à entrada gratuita nos brinquedos.

Um dos locais mais procurados pelas famílias durante a 53ª Expofeira do Amapá é o parque de diversões. O Governo do Estado garantiu a presença do “Jorginho Park”, uma das principais atrações de entretenimento para adultos e crianças no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

A professora Tielle Fé, de 39 anos, celebrou que seu filho, o pequeno Miguel, de 5 anos, tem a entrada gratuita garantida para os brinquedos do parque. A criança é diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e possui o benefício garantido por lei, desde que acompanhada por um responsável maior de 18 anos.

O pequeno Miguel, de 5 anos, tem a entrada gratuita garantida para os brinquedos do parque

“Ficamos felizes em saber que crianças atípicas tem passe gratuito nos brinquedos, essa é mais uma conquista e garantia de nossos direitos, pois sabemos o quanto esses momentos são especiais para eles e também para nós pais. El e ficou encantado com a roda gigante”, revelou a mãe.

O servente Daniel Neves, de 53 anos, e sua esposa Helen Miranda, de 32 anos, são pais de Emanuel, de 10 anos, e Emanuelle, de 9 anos. Os dois são crianças autistas e foram até a Expofeira especialmente para aproveitar o parque de diversões.

“Eu não sabia que eles tinham esse direito garantido, então quando vi a divulgação na internet, aproveitei para vir logo. Eles estão ansiosos e me disseram que querem andar em todos os brinquedos. Pretendemos vir mais vezes com eles aqui depois que soubemos dessa gratuidade”, revelou Helen.

O servente Daniel Neves e a esposa Helen Miranda são pais de Emanuel, de 10 anos, e Emanuelle, de 9 anos

A diversão inicia a partir das 17h e segue até às 4h, diariamente, até 8 de setembro, no encerramento da 53ª Expofeira. Entre os brinquedos disponíveis, estão a tradicional roda gigante, montanha-russa, carri nho bate e bate, cama elástica e aviãozinho. Os mais procurados são os de adrenalina como disco, tapete mágico, music expresso, samba, kamikaze e o crazy.

Confira alguns brinquedos que estão disponíveis na 53ª Expofeira:

Disco

Music Expresso

Tapete mágico

Crazy dance

Samba

Kamikaze

Pirata

Montanha-russa

Roda gigante

Carrinho Bate-bate

Cavalinho

Aviãozinho

Patinho

Cama elástica

O valor dos ingressos varia entre individual por R$ 15 (meia), R$ 30 a inteira, combo com 4 ingressos por R$ 50 (meia) e R$ 100 inteira e a “loop zona” R$ 20 meia e R$ 40, a inteira.

Entre os brinquedos disponíveis, estão a tradicional roda gigante, montanha-russa e carrinho bate e bate

Ela voltou e cresceu!

Com uma estrutura maior e a presença de mais empreendedores, a 53ª Expofeira do Amapá se consolida como a maior feira de negócios da Amazônia. Para os 11 dias de evento, foram montados palcos, pavilhões, arenas, praças de alimentação, parque de diversão e espaços agrícolas e rurais.

Com foco no desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, a área total passou de 181,5 mil metros quadrados para 231 mil. A participação de empreendedores individuais e microempreendedores foi ampliada de 521 para 700. Além disso, 532 empresas vão disponibilizar produtos e serviços ao público.

A 53ª Expofeira conta com a parceria do Ministério do Turismo, dos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues, Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), Serviço Social do Comércio (Sesc), CEA Equatorial, distribuidora Caribeña e da Associação dos Municípios do Amapá.

