Prêmio Flimac de Poesia 2024 abre inscrições

Inscrições vão até 11 de setembro; Escritores selecionados vão compor a coletânea áudio literária – Literatura, águas e Marabaixo: riqueza imaterial e natural

Na última segunda-feira, 02, a coordenação do Festival Literário de Macapá (Flimac) publicou o regulamento da 2ª edição do Prêmio Flimac de Poesia, uma iniciativa que promove a reflexão literária e a valorização da produção de texto de autores locais. As inscrições para o Prêmio vão até o dia 11 de setembro. Para se inscrever basta acessar o link: https://linktr.ee/Flimac_, disponível também na página oficial do Festival no Instagram (@flimac_). Todas as informações oficiais sobre o Festival, como regulamentos, programação e coordenação são postadas na página.

Os inscritos devem ficar atentos a todos os pontos do Regulamento, como por exemplo: ter idade mínima de 18 anos, usar pseudônimo no arquivo do Poema enviado e construir um poema de até 30 linhas.

Nesta edição, o resultado do Prêmio será uma coletânea áudio literária intitulada ‘Literatura, águas e Marabaixo: riqueza imaterial e natural’, com previsão de lançamento para dezembro deste ano.

Segundo a coordenadora geral do Festival, Carla Nobre, o tema e o formato do produto final, foram pensados pelas riquezas naturais e culturais que o Amapá oferece aos seus moradores e pela acessibilidade que o audiolivro alcança.

“Macapá é banhada pelo maior rio do mundo e possui uma manifestação cultural que traduz a nossa identidade e acreditamos que a literatura produzida aqui pode apresentar para o mundo quem somos e como vivemos. Já o audiolivro é um formato que nos permite um maior alcance da literatura amapaense, pois pode ser acessado pelas plataformas digitais”, explicou Carla.

Além dos 30 poemas selecionados para fazer parte da coletânea áudio literária, o Prêmio FLIMAC de Poesia premia, em dinheiro, os 3 primeiros lugares da etapa Poema Escrito e Interpretação. Já na etapa do Poema Mais Popular, somente o primeiro lugar leva premiação.

O Flimac é uma realização do Coletivo Juremas e da Produtora Cultural ÓI Noiz Akí e conta com as parcerias do Amapá Garden Shopping, Unama, Governo do Amapá – Secretaria de Cultura e do senador Randolfe Rodrigues.

Assessoria de imprensa:

Bárbara Ribeiro – (96) 98116-5953

Thiago Soeiro – (96) 98140-4994

