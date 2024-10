Mais de mil empresas se unem para realizar o maior Feirão Serasa Limpa Nome da história

Negociações com mais de 1.000 empresas podem ser feitas pelo aplicativo e site da Serasa;

· Mutirão nacional oferece 550 milhões de ofertas com descontos de até 99%;

· Pela primeira vez, consumidores podem reunir boletos ou códigos Pix para negociar várias dívidas de uma só vez;

· Contas básicas de água, energia e gás também podem ser negociadas pelo app ou site;

· Dívidas podem ser quitadas em até três minutos sem sair de casa.

Para combater a crescente inadimplência no país, a Serasa reuniu pela primeira vez mais de 1.000 empresas, para a maior edição do Feirão Serasa Limpa Nome, que iniciou na segunda-feira (28).

Nesta nova edição, os consumidores podem negociar dívidas de empresas de varejo, bancos, telecomunicação, água, energia, entre outras com descontos de até 99%, diretamente pelo site ou aplicativo da Serasa. Até 29/11, o Feirão disponibilizará mais de 550 milhões de ofertas para negociação com descontos especiais e parcelamento de acordo com a necessidade de cada orçamento.

Como negociar no Feirão Limpa Nome?

Para aproveitar as ofertas os consumidores de todo o país podem consultar os canais oficiais da Serasa e negociar com descontos de forma online:

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Facilidade para unir e pagar boletos

A 32ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome traz uma novidade para os consumidores que possuem mais de uma dívida. A partir do site ou aplicativo, agora é possível reunir débitos em uma única forma de pagamento – ou seja, o consumidor pode escolher uma data de vencimento unificada e quitar todas as dívidas em um único boleto ou em uma mesma chave Pix.

“A nova funcionalidade dá controle ao consumidor, ajuda a organizar suas finanças e combate a inadimplência desde a origem”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome. “Com as contas dispersas, é difícil acompanhar todas as datas de pagamento e ter todos os valores em mente o tempo todo. Ao consolidar as dívidas num só documento, reduzimos o risco de o consumidor se perder, ter de pagar juros e multas por atraso e ainda ficar com o nome negativado”.

Confira o passo a passo para negociar:

1º Passo – Baixe o app da Serasa:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver detalhes”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” em cada uma delas.



3 º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Fechar acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do débito:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

