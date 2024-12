Estratégias imperdíveis para quem quer viajar com conforto e economia!

Optar por períodos de baixa temporada e explorar alternativas de hospedagem estão entre os fatores de maior peso

Realizar viagens é uma das coisas mais prazerosas que existem, mas geralmente é algo que impacta no orçamento, principalmente de quem não pode se dar ao luxo de gastar sem planejamento. Mas algumas estratégias, como mapear hospedagem em promoção, ofertas de passagens e outras variações, podem favorecer quem quer viajar economizando, sem deixar o conforto de lado.

Este artigo reúne algumas dessas estratégias que, alinhadas a um bom planejamento, podem permitir que você faça mais viagens durante o ano, ou até mesmo realize o sonho de visitar aquele destino mais caro. Investir em uma viagem é investir em experiências que serão lembradas para toda a vida, e nada melhor que ter excelentes memórias de cada uma delas.

Tudo começa com um bom planejamento

Tanto um bate e volta no litoral quanto passar férias no Caribe pedem planejamento para garantir uma boa viagem. Obviamente, uma viagem mais prolongada e para destinos internacionais exige mais itens no checklist do que pegar o carro e descer a serra, mas a lógica permanece a mesma.

Uma pessoa que deseja viajar com conforto e economia precisa pensar em detalhes como o destino, período da viagem, meio de transporte e orçamento disponível. Com um pouco de paciência e pesquisa, é possível encontrar passagens de avião com preços promocionais, reduzindo o tempo de viagem e aumentando o nível de conforto.

Considere explorar diferentes tipos de hospedagem

Por menor que seja a viagem, não é preciso abrir mão de uma cama confortável em um hotel seguro para economizar. Além de reservar com antecedência a sua estadia, técnicas bastante utilizadas por viajantes ajudam a reduzir os custos e garantir que você usufrua de conforto no destino:

Explore hospedagens locais e aluguel por temporada: sites como Airbnb são famosos por oferecer estadias por temporada, que podem sair bem mais em conta que um quarto de hotel. Vantagens como conforto, localização e serviços ofertados fazem a diferença, além do preço;

Compare vantagens de pacotes de viagens: muitas agências de turismo incluem hospedagem em seus pacotes, o que pode ter um custo-benefício bem atraente, especialmente se a alimentação também estiver contemplada no serviço.

Saia das rotas tradicionais de turismo

Um dos fatores que faz com que o orçamento fique mais pesado na hora de viajar é a escolha dos destinos. Cidades como Paris costumam ter um valor muito mais elevado em hospedagem, comida e atrações, quando comparadas com outras que oferecem o mesmo tipo de experiência, por valores bem menores.

Ou seja, é possível conhecer um país ou região por igual, apenas desviando da rota turística visando economizar. Com isso, você ganha em aspectos como imersão cultural, custo-benefício e ainda consegue otimizar o tempo ao evitar filas e multidões em atrações que nem sempre valem a pena.

Assine clubes de milhas

Com a popularidade dos serviços de assinatura em diferentes setores, as empresas de viagens e cartões atraem os viajantes com seus clubes de milhas. Neles, é possível pagar um valor mensal e acumular pontos e outros benefícios, que resultam em descontos de passagens, acesso a espaços VIP em aeroportos, upgrade de assentos e até mesmo seguro-viagem gratuito.

Seja realista com a sua bagagem

Aeroportos e rodoviárias estipulam um limite de peso para bagagens, cobrando o excedente de cada passageiro quando necessário. Considere levar apenas itens necessários, reduzindo o peso da mala e liberando espaço para trazer presentes na volta. Itens de higiene pessoal podem ser adquiridos no próprio destino, evitando que você seja barrado no check-in ou sofra avaria de itens durante o trajeto.

Se vai viajar para um local quente, dispense ocupar espaço com roupas de frio ou pesadas. Explore a versatilidade de peças, reduzindo o volume e a necessidade de lavar as roupas durante a estadia, ou até mesmo levando peças que não serão utilizadas. Você economiza tempo arrumando e não precisa se preocupar com se locomover com peso excessivo na chegada e saída.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...