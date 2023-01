Prêmio Capes Talento Universitário 2023: inscrição vai até fevereiro

Mil primeiros colocados receberão prêmio no valor de R$ 5 mil



Termina no dia 22 de fevereiro o prazo de inscrição de estudantes do ensino superior no Prêmio Capes Talento Universitário 2023. A premiação concede R$ 5 mil aos mil primeiros colocados em uma prova que visa “reconhecer o desempenho dos estudantes com destacado grau de desenvolvimento de suas competências cognitivas”.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), para concorrer ao prêmio os candidatos precisam ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021, e ingressado na graduação em 2022.

Precisa também apresentar matrícula regular em instituição de ensino superior pública, privada ou militar, além de não estar em débito com a Capes ou outras agências de fomento à pesquisa.

Os locais de prova serão divulgados a partir do dia 2 de março e a aplicação ocorrerá no dia 26 do mesmo mês. O resultado será divulgado em maio e o prazo para pagamento do prêmio vai até dezembro de 2023.

Mais informações podem ser obtidas por e-mail. Para acessar o Edital nº 1/2023, clique aqui.

EBC

