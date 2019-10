Abertas inscrições para monitor voluntário da Galeria Trokkal

A Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) abriu inscrições para monitores voluntários na Galeria Trokkal. Para participar é necessário ter ensino médio ou técnico, e superior ligados às artes visuais, cênicas, teatro, arquitetura, letras, jornalismo, história, turismo e filosofia.

A monitoria será executada sob orientação às atividades de montagem, desmontagem e manutenção de exposições e eventos, recepção dos visitantes, desembalar, embalar e movimentar obras de arte no local da exposição, zelar pela limpeza, organização e uso correto das ferramentas e materiais sob sua responsabilidade.

Além disso, o monitor irá trabalhar nas atividades correlatas, a critério da sua liderança, como buscar materiais específicos para cada mostra, relação com courrier, curador e interagir com o resto do núcleo e realizar interface com o artista.

Critérios

Ao se candidatar é necessário especificar a carga horária e os dias da semana disponíveis e horários. Será montada uma escala. O candidato deve ser maior de 18 anos, cumprir carga horária de 20 ou 40 horas semanais.

Os monitores receberão certificados de acordo com a carga horária realizada e também participarão de um momento de interação com os artistas. A atuação da monitoria ocorrerá de terça a domingo, das 9h às 12h, 14h às 17h e das 17h às 20h. A galeria reabrirá nesta terça-feira, 8, às 19h.

Nesta segunda-feira, 7, às 16h, haverá reunião de alinhamento e treinamento, na Fundação de Cultura – Sala Daic. As inscrições ocorrem até as 23h59 do dia 6 de outubro de 2019, pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOi0Ksq1edFHSQ0GCjcGOxUGicrPo5c9Sxv2zQpYLKlw5OgA/viewform?usp=sf_link

Cássia Lima

Assessoria de comunicação/Fumcult

