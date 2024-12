Representantes do Hospital Sírio-Libanês promovem consultoria especializada na Maternidade Bem Nascer, em Macapá

Selecionada pelo Ministério da Saúde, unidade hospitalar do Governo do Amapá integra projeto de reestruturação de hospitais públicos.

A Maternidade Bem Nascer, do Governo do Amapá, foi selecionada para integrar o Projeto de Reestruturação de Hospitais Públicos (RHP), do Ministério da Saúde (MS). Na terça-feira, 10, e nesta quarta-feira, 11, representantes do Hospital Sírio-Libanês estiveram na unidade, na Zona Norte de Macapá, para promoverem consultorias especializadas na busca por aprimoramentos nos processos assistenciais e gerenciais da unidade.

Administrada pelo Instituto Ovídio Machado, a maternidade foi indicada pelo MS para participar do RPH no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), uma parceria entre o SUS e hospitais de referência nacional.

“A maternidade foi indicada e, por isso, nossa equipe veio à Macapá para conhecer a unidade. Iremos acompanhar o hospital ao longo de alguns meses, realizando capacitações e reorganizando processos. A visita teve como objetivo entender o funcionamento atual e diagnosticar pontos de melhoria tanto na estrutura quanto nos procedimentos”, explicou a consultora do Sírio-Libanês, Jennifer Fraga Carvalho.

A participação da Maternidade Bem Nascer no projeto reforça o compromisso do Governo do Amapá em aprimorar a qualidade da assistência hospitalar e oferecer serviços cada vez mais eficientes à população.

“A vontade de aprimorar os processos é um ponto de destaque da equipe local. É um hospital novo, bem conservado, e isso é importante e nos ajuda a desenvolver o trabalho e garantirmos qualidade de assistência à população do Amapá”, acrescentou a consultora.

Crédito: Divulgação/Maternidade Bem Nascer

Crédito: Gabriel Maciel/Sesa

Rinaldo Martins, secretário adjunto de Assistência Hospitalar

Para Rinaldo Martins, secretário adjunto de Assistência Hospitalar, a parceria nacional para a saúde pública estadual é de extrema importância para o fortalecimento do atendimento à saúde da população.

“A avaliação feita por um hospital de excelência como o Sírio-Libanês nos fornece dados embasados para um planejamento mais eficaz, reduzindo erros e identificando necessidades de capacitação e novas tecnologias”, concluiu Martins.

Maternidade Bem Nascer

Inaugurada em 2022, a Maternidade Bem Nascer é a segunda maior do estado e possui capacidade para realizar até 635 partos mensais, entre normais (Risco habitual) e cesarianas. A unidade oferece atendimentos de urgência e emergência obstétrica, triagem neonatal com os testes do pezinho, orelhinha, coração, olhos e linguinha, além de exames laboratoriais de análises clínicas.

Agência de Notícias do Amapá

