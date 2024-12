Governo do Amapá reúne aprovados na 3ª turma do concurso da educação

Os 482 profissionais aprovados na terceira turma do concurso da educação serão reunidos pelo Governo do Amapá nesta quarta-feira, 18, para uma apresentação dos dados da rede estadual de ensino, incluindo as modalidades atendidas e programas realizados.

A apresentação será feita pela secretária de Estado da Educação, Sandra Casimiro, e também vai explicar a estrutura administrativa da pasta. O momento tem o objetivo de familiarizar os novos profissionais com a rede, e prepará-los para a nomeação, na quinta-feira, 19.

Esta é a terceira turma de profissionais da educação nomeados em 2024, zerando o cadastro reserva do certame. Com isso, sobe para 1,7 mil o número de novos servidores, marcando a maior injeção de educadores no serviço público em mais de 10 anos.

Local: auditório da Justiça Federal

Data: 18/12/2024 às 8h30

Endereço: Rodovia do Centenário, bairro Infraero II, Zona Norte de Macapá.

Agência de Notícias do Amapá

