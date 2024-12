Florestas Inteligentes: projeto de universidades brasileiras tem premiação máxima no QS Reimagine Education Awards e é ouro na categoria sustentabilidade em ação educacional

Iniciativa é reconhecida como pioneira e visa auxiliar, por meio de tecnologias sociais, o trabalho de comunidades da Mata Atlântica e Floresta Amazônica

Há três anos, o Projeto Florestas Inteligentes une universitários brasileiros para desenvolver iniciativas tecnológicas, sustentáveis e sociais para auxiliar no trabalho de comunidades da Mata Atlântica, no interior de São Paulo, e da Floresta Amazônica, em Belém do Pará. Realizado pelo Centro Universitário Facens (Sorocaba-SP) em parceria com o Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), o projeto foi premiado pelo segundo ano consecutivo no QS Reimagine Education Awards. A iniciativa garantiu a premiação máxima do evento, o Global Education Awards 2024 e o ouro na categoria Sustainability in Education Action (Sustentabilidade em Ação Educacional) durante a premiação em Londres, no Reino Unido, nos dias 10 e 11 de dezembro.



O prêmio recebeu 1300 inscrições de todo o mundo e reconhece os pioneiros do setor educacional, promovendo uma comunidade de inovadores comprometidos em redesenhar a aprendizagem e as oportunidades de trabalho para as próximas gerações. Já a categoria conquistada, celebra projetos que implementaram ativamente a educação para a sustentabilidade, inspirando mudança tangível por meio de parcerias com a comunidade, em defesa de direitos e promovendo um futuro sustentável.



Vitor Belota, gerente de Sustentabilidade e Educação Inovadora do Centro Universitário Facens, comemora o reconhecimento. “Esse prêmio é um lembrete de que não importa o quanto a tecnologia avance, a qualidade do nosso futuro está ligada às nossas conexões e a nossa conexão à natureza.A educação deve ir além dos muros e conectar estudantes e professores para regenerar o planeta e reduzir as desigualdades. Ser escolhido entre tantos projetos de todo o mundo demonstra o quanto estamos na vanguarda como Instituição, contribuindo para a valorização da cultura local, a promoção da bioeconomia e a preservação do meio ambiente”, diz.



Thais Beldi, Diretora de Estratégia e Educação Inovadora do Centro Universitário Facens, reforça a importância de co-criar projetos entre universidades, comunidades, organizações sociais e parceiros. “O Florestas Inteligentes nasceu pelo desejo de ampliarmos a consciência socioambiental dos nossos alunos e reforçar o conceito de interdependência. Queríamos apresentar a eles um outro Brasil, um outro bioma, uma outra realidade, e que foi possível devido às parcerias que desenvolvemos com o Cesupa e comunidades na Amazônia e Mata Atlântica. O nosso grande prêmio é saber que acionamos o gatilho desses jovens do papel que eles possuem como agentes de mudança.”



Os grupos do Projeto Florestas Inteligentes são interdisciplinares e reúnem estudantes dos cursos de Direito, Engenharia de Produção, Psicologia, Ciência e Engenharia da Computação, Engenharia Química e Análise e Desenvolvimento de Sistemas dos centros universitários, que estão envolvidos em todas as etapas dos projetos, desde a concepção à implantação. Em 2024, eles formaram as equipes Jambu e Juçara e desenvolveram duas soluções: uma estufa inteligente para secar a fibra da bananeira e um triturador elétrico para extração da fibra do coco.



A estufa inteligente foi desenvolvida para otimizar o processo de secagem da fibra de bananeira utilizada pelas artesãs da Associação Banarte, localizada em Miracatu (SP) e visa atender uma demanda das próprias trabalhadoras, que apresentaram dificuldades nesta etapa de produção devido às condições climáticas da região. A tecnologia é equipada com sensores e controladores de umidade e temperatura, o que faz secar as fibras de maneira controlada, além de oferecer um ambiente ideal para a produção artesanal. O sistema é alimentado por placas solares, o que garante uma fonte de energia renovável e sustentável.



O triturador elétrico transforma os resíduos de coco em fibra, que pode ser utilizada como adubo, na produção de produtos artesanais e vendido in natura para produções em escala de diferentes produtos (tapetes e vasos). Ele foi pensado e criado para a Cooperativa de Trabalho Ambiental da Ilha de Cotijuba, para reduzir o descarte inadequado de resíduos do fruto, um dos produtos mais consumidos na região e que pode causar diversos danos para o meio ambiente e para a saúde, como a contaminação do solo e a proliferação de vetores para doenças. Além de seu longo período de decomposição, até 12 anos, o que gera alto acúmulo de lixo na região.



Projeto é referência

Além do prêmio deste ano, em 2023, o Centro Universitário Facens ganhou a Bronze Medal na categoria “Sustainability Education” (Educação em Sustentabilidade), também no QS Reimagine Education Awards, em Abu Dhabi. Na ocasião, o prêmio teve mais de 1200 projetos inscritos de todo o mundo.



O projeto também foi premiado na categoria “Beneficiando a Sociedade” do Green Gown Awards 2023, premiação chancelada pela ONU e que reconhece iniciativas excepcionais de sustentabilidade realizadas por universidades de todo o mundo. Reconhecendo a importância das entregas da 1ª edição do Florestas Inteligentes, que desenvolveu tecnologias sociais e soluções inteligentes, de alto impacto sustentável, para levar água potável às comunidades ribeirinhas da Amazônia.



O Florestas Inteligentes conta com o apoio da Alcoa, da Reservas Votorantim, da Munskjö e da Veolia.

