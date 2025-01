Mais de 370 mil pessoas têm nota para o Pé-de-Meia Licenciaturas

Dado corresponde ao número de participantes do Enem 2024 que tiraram nota superior a 650 pontos e podem se inscrever para uma das 12 mil bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas em 68 mil cursos ofertados pelo Sisu

Ao todo, 371.560 participantes do Exame Nacional do Ensino Médio 2024 alcançaram um resultado igual ou superior a 650 pontos e, com isso, estão aptos a fazerem parte do Pé-de-Meia Licenciaturas — apoio financeiro que visa fomentar o ingresso, a permanência e a conclusão das licenciaturas por estudantes com alto desempenho no exame. Ao todo, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizará 12 mil bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas neste ano. Os interessados já podem se inscrever nesta edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, que conta com a oferta de 68 mil cursos de licenciatura.

Criado para atrair novos docentes, o Pé-de-Meia Licenciaturas faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, lançado pelo governo federal na terça-feira, 14 de janeiro. Para concorrer à bolsa, o participante deve ter nota igual ou superior a 650 pontos no Enem e se matricular em um curso presencial de licenciatura.

“Nós queremos apoiar o estudante que tem perfil e que queira ser professor para que possa ingressar nas licenciaturas das nossas universidades. Nós vamos ofertar mais de 12 mil bolsas que já vão valer agora para o Sisu. O que for remanescente vai para o Prouni [Programa Universidade para Todos] e o que sobrar vai para o Fies [Fundo de Financiamento Estudantil]”, explicou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Segundo ele, o Pé-de-Meia Licenciaturas tem como foco atrair, estimular e incentivar as pessoas a entrarem na licenciatura e permanecerem. “Também é um estímulo que nós queremos dar para essa etapa. O pagamento será feito pela Capes [Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior] e nós já queremos depositar a primeira parcela em abril”, completou.

Confira o número por UF de participantes do Enem 2024 com nota para o Pé-de-Meia Licenciaturas

UF Nº de participantes AC 1.145 AL 5.478 AM 2.920 AP 1.151 BA 21.706 CE 21.942 DF 9.997 ES 8.104 GO 13.362 MA 8.359 MG 50.040 MS 3.796 MT 4.289 PA 11.461 PB 10.207 PE 17.376 PI 7.636 PR 16.557 RJ 31.881 RN 9.035 RO 1.692 RR 680 RS 18.457 SC 10.342 SE 5.452 SP 76.569 TO 1.926 Total 371.560

Nota de corte – Em uma projeção sobre as possibilidades de acesso à educação superior, por meio do Sisu, verifica-se que mais de 1 milhão (33,1%) de participantes do Enem 2024 estariam acima da nota de corte de 20% dos cursos da edição anterior (2023): 569,62 pontos. Com isso, esses participantes teriam acesso a mais de 840 graduações ofertadas. Tal cenário permite prospectar a quantidade de cursos viáveis a depender da pontuação no exame. A primeira nota de corte do Sisu 2025 será conhecida a partir do segundo dia de inscrições do programa.

Programas – Com os resultados do exame, os participantes podem pleitear uma vaga gratuita pelo Sisu, que já está com a consulta às vagas aberta no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. As inscrições começarão na sexta-feira, 17 de janeiro. Também é possível tentar uma bolsa de estudo pelo Prouni ou acessar o ensino superior com o Fies.

Estudantes de escola pública têm direito a concorrer às vagas ofertadas pela Lei de Cotas: pelo menos metade (50%) das vagas de cada curso das instituições públicas deve ser destinada a candidatos que estudaram na rede pública durante todo o ensino médio.

Além disso, os participantes do Enem podem fazer parte do Pé-de-Meia Licenciaturas por meio do Sisu, do Prouni e do Fies, com preferência para o Sisu. Para que estudantes de instituições de ensino superior privadas recebam a bolsa, é necessário que a instituição e o curso tenham conceito 4 ou 5 no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Para manter a bolsa ao longo do curso, o estudante deve cursar a quantidade de créditos obrigatórios de cada período, além de obter, a cada semestre, resultados acadêmicos satisfatórios nos créditos matriculados, conforme o regulamento.

Login único – As notas individuais estão disponíveis na Página do Participante e podem ser acessadas com o login único da plataforma gov.br. Caso o participante não lembre a senha do login único, é possível recuperá-la. Basta acessar a página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar em “Avançar”. Em seguida, deve-se clicar em “Esqueci minha senha”, selecionar uma das formas de recuperação, preencher os campos solicitados e gerar uma nova senha.

Sisu – A consulta de vagas para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada 2025 está aberta até esta quinta-feira, 16 de janeiro. O período de inscrição para o Sisu será entre 17 e 21 de janeiro. Os candidatos que realizaram o Enem 2024 e que não obtiveram zero na prova de redação podem utilizar suas notas para concorrer a uma das milhares de vagas ofertadas no Sisu 2025, inclusive para os cursos participantes do Pé-de-Meia Licenciaturas.

A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, seguindo o cronograma oficial e os critérios para seleção, que foram publicados no Edital nº 35/2024. É vedada a participação de quem declarou ter feito o Enem 2024 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e realizou o exame para fins de autoavaliação). O Sisu reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior do Brasil que aderiram ao processo seletivo vigente. A maioria das instituições participantes são da rede federal de ensino superior, com destaque para universidades e institutos federais.

Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...