Hobbyterapia: a importância de hobbies manuais e criativos para o equilíbrio emocional

Com a chegada do Janeiro Branco, mês dedicado à conscientização sobre saúde mental, o cuidado com o bem-estar emocional ganha espaço nas discussões. Entre as práticas que auxiliam no equilíbrio da mente, a hobbyterapia – ou seja, o desenvolvimento de hobbies manuais e criativos – tem ganhado destaque como uma forma acessível e eficaz de reduzir o estresse e fortalecer a saúde mental.

Dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que os índices de ansiedade e depressão aumentaram globalmente, especialmente após 2020. No Brasil, um dos países mais afetados, estudos da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) mostram que pequenas atividades criativas, como pintura, crochê e jardinagem, ajudam a aliviar a ansiedade, ao direcionar o foco para o presente e proporcionar uma pausa na rotina acelerada.

Especialista em psicologia social, Francinne Strobel de Souza reforça a importância de valorizar pequenos momentos durante o dia.

Para a especialista em psicologia social e docente de psicologia da Estácio, Francinne Strobel de Souza, dedicar tempo a um hobby manual pode ser transformador. “Atividades manuais ativam áreas do cérebro relacionadas ao prazer e à recompensa, além de ajudarem a construir uma rotina mais equilibrada e significativa. O ato de produzir algo com as próprias mãos traz uma sensação de realização e alivia tensões acumuladas no dia a dia”, afirma.

Dados de uma pesquisa do Ipsos (2024) mostram que 73% dos brasileiros sentem os efeitos do estresse diário, e muitos já buscam alternativas naturais para lidar com isso. A hobbyterapia surge, então, como uma solução acessível e prazerosa, permitindo que indivíduos cultivem momentos de calma em meio à correria cotidiana.

Francinne ainda reforça a importância de valorizar pequenos momentos durante o dia. “Reservar 20 minutos para uma atividade que traga satisfação é um ato de autocuidado. Não precisa ser perfeito, apenas prazeroso. Isso ajuda a mente a se desconectar das preocupações e entrar em um estado de fluxo, onde o tempo parece passar sem peso”, comenta.

Como aplicar hobbies criativos no cotidiano

Incorporar hobbies na rotina pode parecer um desafio, mas a especialista ressalta que é possível começar com práticas simples:

– Pintura e desenho: Desligue-se por alguns minutos do celular e experimente pintar ou desenhar livremente. A atividade não precisa ter um objetivo final, mas sim focar no processo.

– Crochê e tricô: Tendências que voltaram a crescer, especialmente entre os mais jovens. Além de relaxantes, permitem a produção de peças artesanais.

– Jardinagem e cultivo de plantas: Ideal para quem busca uma conexão com a natureza, mesmo em espaços pequenos. Cuidar de plantas reduz a ansiedade e estimula o senso de responsabilidade.

– Culinária criativa: Experimentar novas receitas ou decorar pratos traz um efeito terapêutico e envolve os sentidos.

– Artesanato: Trabalhos com cerâmica, costura ou modelagem estimulam o foco e a coordenação motora, funcionando como uma forma de meditação ativa.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...