Os 5 jogos de azar mais populares em Las Vegas

Las Vegas é a capital do mundo dos jogos de azar, com mais de 1700 cassinos. Os estabelecimentos oferecem centenas de jogos de azar para todos os gostos. Mas os mais populares entre os visitantes são os jogos de mesa. Por exemplo, no cassino da Las Vegas Strip Boulevard, em 2022, o faturamento dessa categoria de entretenimento chegou a 25,8 bilhões de dólares. Desse valor, os proprietários de estabelecimentos receberam cerca de 3,7 bilhões de dólares ou cerca de 14,3% das apostas.

Quanto mais popular o jogo, mais mesas para ele existem no cassino. Isso ocorre porque os proprietários de estabelecimentos são obrigados a obter uma licença para um número específico de jogos de mesa a cada trimestre, mesmo que nem todas as mesas sejam usadas a cada mês.

Aqui está uma lista com os 5 jogos de mesa mais populares na Las Vegas Strip em 2022.

Jogos de fliperama

Vários jogos de fliperama com jogabilidade fascinante atraem um grande número de clientes. Os jogadores gostam da jogabilidade viciante e das regras simples. Curiosamente, os jogos desse gênero também são populares nos cassinos on-line. Os jogos de queda, especialmente o Jet-X, são os mais procurados no formato virtual. Se você estudar o líder das preferências dos usuários jet-x-game com pt, poderá encontrar muitos cassinos on-line de grande porte com esse jogo. Em quase todos esses cassinos, o Jet-X está na lista dos mais populares.

Blackjack

É o segundo jogo de cassino mais popular em Las Vegas. De acordo com o GCB, mais de 1.000 mesas de blackjack estavam ativas no Las Vegas Strip Boulevard no ano passado. Esse jogo também é o líder em apostas: em 2022, os estabelecimentos de jogos de azar receberam US$ 999,3 milhões, ou 13,7%. Ou seja, os visitantes fizeram apostas no total de 7,3 bilhões de dólares. O interesse deles pelo blackjack não é surpreendente, pois ele atrai regras bastante simples e uma alta probabilidade de vitória.

Crips

Todos os meses, os jogadores apostam cerca de 2 bilhões de dólares em crips em aproximadamente 176 locais de jogo. Os locais do Strip Boulevard retornam cerca de 15,7% de suas apostas (cerca de US$ 318,6 milhões).

Roleta

Em 2022, os entusiastas da roleta ocuparam 278 mesas por mês. O volume de negócios foi de 1,9 bilhão de dólares. E os cassinos ficaram com 19,8%, ou US$ 379,3 milhões.

Pôquer de três cartas e pôquer Texas

Em 2022, aqueles que desejavam jogar esses tipos de pôquer ocuparam cerca de 88 mesas. As apostas no Texas Hold’em totalizaram US$ 554,8 milhões, e as apostas no pôquer de três cartas totalizaram US$ 264,2 milhões. O primeiro rendeu aos cassinos 23,7% (US$ 131,4 milhões) do total de apostas e o segundo 32,9% (US$ 87 milhões).

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...