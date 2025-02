SENAI Amapá inicia período de captação de indústrias para o primeiro ciclo do Programa Brasil Mais Produtivo

Em fevereiro de 2025, o SENAI Amapá iniciou a captação de indústrias locais para participar do primeiro ciclo do Programa Brasil Mais Produtivo (B+P), do Governo Federal, que oferece acesso a ferramentas de otimização de processos, consultorias especializadas, eficiência energética, educação profissional e gestão estratégica, promovendo a modernização contínua dos negócios.

Desde 2024, o SENAI Amapá passou a integrar a rede de instituições que prestam consultoria por meio do programa e, com isso, oferece consultorias de manufatura enxuta, voltadas à otimização dos processos produtivos e eficiência energética, garantindo a mesma quantidade de energia usada nos processos produtivos, mas com menos custos.

Para as microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), a consultoria é gratuita. Já as empresas de médio porte recebem um subsídio de 70% bancado pelo B+P, sendo os 30% restantes contrapartida da empresa.

As consultorias são coordenadas pelo Serviço de Tecnologia e Inovação (STI) e, de acordo com a coordenadora do setor, Jane Palmerim, existem alguns critérios que devem ser atendidos para que a empresa do segmento industrial esteja apta a recebê-las. “É necessário que a empresa tenha o CNAE indústria, podendo ser primário ou secundário, ter pelo menos cinco colaboradores registrados em carteira e um processo produtivo em execução. A partir do atendimento a essas regras, a indústria está habilitada a receber a consultoria do SENAI Amapá”, destaca.

Jane explica que as consultorias duram cerca de três meses e, neste período, o técnico do SENAI Amapá acompanha as atividades para analisar os processos produtivos e identificar formas de otimização. Além da melhoria dos processos, a coordenadora destaca que os colaboradores também passam por cursos de formação a fim de garantir que as melhorias sejam, de fato, implementadas. “A instituição também apoia a capacitação dos profissionais, e isso é feito por meio das plataformas disponibilizadas pelo SENAI. Ao final de cada curso, o participante recebe uma certificação”, completa.

Serviço

Para receber a consultoria do SENAI Amapá, um representante da empresa deve procurar o STI ou a Coordenação de Mercado, que funcionam na Casa da Indústria, localizada na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, 2000, no Santa Rita. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. A partir da sinalização, será marcada uma visita para conhecer a empresa e verificar o atendimento dos requisitos e, caso tudo esteja de acordo, ela estará apta a iniciar a consultoria.

A solicitação da viabilidade da consultoria também pode ser feita por meio do telefone (96) 98114-0658 ou pelo email sti@ap.senai.br.

