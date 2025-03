204 mil amapaenses não sabem que estão endividados, alerta Serasa

Mutirão nacional de negociações proporciona descontos de até 99% até o fim do mês.

Levantamento especial realizado pela Serasa descobriu que 57 milhões de brasileiros não sabem que estão endividados. No Amapá, esse número é de 204 mil. Entre os consumidores que desconhecem a existência de dívidas em seu nome, pelo menos 19 milhões deles foram negativados pelos credores e, portanto, fazem parte do Cadastro de Inadimplentes: são pessoas físicas ou jurídicas que não sabem sobre a situação de inadimplência e nem sobre os benefícios especiais a que têm direito para negociar e limpar o nome. Somente no Amapá são 93.479 mil pessoas que desconhecem as dívidas e estão negativados.

Esses 204 mil consumidores nunca consultaram o CPF ou CNPJ no aplicativo ou site da Serasa e, portanto, desconhecem que há um total de mais de 906 mil ofertas de dívidas para serem negociadas e pagas com vantagens e benefícios especiais, como os altos descontos, pagamento via Pix para baixa da negativação instantânea e a atualização do Score em tempo real.

As ofertas desconhecidas do Feirão de negociações estão disponibilizadas por empresas de diversos segmentos, como bancos, cartões de crédito, securitizadoras (empresas que compram dívidas), universidades, lojas, supermercados, companhias de telefone e internet, energia, água e outros serviços essenciais.

As causas do desconhecimento

Aline Maciel, especialista da Serasa em educação financeira, explica que o desconhecimento sobre débitos pode ter diferentes causas, como a falta de monitoramento do CPF/CNPJ, dados cadastrais desatualizados e, de maneira mais ampla, a desinformação financeira.

“Muitos consumidores e empreendedores só descobrem pendências financeiras ao tentar contratar um financiamento, fazer crediário ou acessar um serviço básico”, conta Aline, gerente da plataforma Limpa Nome. “O controle da situação do nome acaba ficando em segundo plano, levando a descobertas tardias, quando a dívida já foi negativada”, comenta.

Como descobrir se há dívidas em seu nome e aproveitar as ofertas?

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp: (11) 99575-2096

Em 10 mil agências dos Correios de todo o Brasil há isenção de taxas para negociação de dívidas até o dia 31/03.

Como consultar meu CPF ou CNPJ, e negociar dívidas no Feirão?

1º Passo – Baixe o app da Serasa:

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

2º Passo – Escolha a oferta:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.

3 º Passo – Revise e finalize o acordo:

Escolha a opção que desejar e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento do acordo:

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

