Carreta Empreendedora oferece atendimentos e capacitações na orla de Macapá até sexta (28)

Em comemoração à Semana do Artesão, o foco na primeira ação da carreta é nos setores do artesanato e gastronomia

Fernanda Oliveira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza a primeira ação com a Carreta Empreendedora. Na ação Itinerante Aqui Tem Sebrae, são oferecidos atendimentos, palestras e oficinas aos empreendedores de Macapá. As atividades da carreta acontecem em frente à Casa do Artesão, na orla da capital, Macapá, no período de 24 a 28 de março, das 8h às 21h.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Amapá (CDE), Josiel Alcolumbre, disse que a carreta é fundamental e existe para diminuir a distância daqueles que empreendem e o Sebrae.

“A intenção não é ensinar o artesão a fazer artesanato, porque isso ele já faz muito bem. Nós queremos que ele aprenda a empreender a partir do artesanato, que consiga transformar isso numa renda ainda melhor, que agregue mais valor ao negócio dele”, disse o presidente, Josiel Alcolumbre.

Segundo o secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo no Amapá (SETE), Ezequias Costa, a Semana do Artesão foi pensada para ir além de exposição e comercialização, o que resultou na parceria com o Sebrae. O secretário declara também, que oferecer as orientações necessárias para o desenvolvimento dos pequenos negócios, por meio de capacitação e formalização para os artesãos, é indispensável.

De acordo com a gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Amapá (UAR), Denise Bitencourt, as orientações oferecidas contribuem diretamente para o fortalecimento da economia local, fomentam o empreendedorismo e garantem que os empresários tenham acesso a informações e serviços que são essenciais.

“A Carreta Empreendedora do Sebrae chega à orla de Macapá, e oferece apoio direto aos empreendedores locais, com foco na gastronomia e artesanato. A unidade móvel, facilita o acesso aos serviços de capacitação e suporte para quem deseja iniciar ou expandir um negócio, o que fortalece a economia da região e promove a inclusão de novos MEIs”, afirmou a gerente Denise Bitencourt.

A artesã Simone Marinho, ressalta a importância de participar de se qualificar sempre que possível e diz que toda capacitação pode agregar para melhorar o empreendimento.

“Eu participei da Expofeira, mas não tinha aquele conhecimento de fazer uma melhoria, e quando eu participei das capacitações no Sebrae, que eu falo que nunca é demais, que o empreendedor abre a boca e diz esse curso eu já fiz, vou fazer o quê lá? Nunca, eu falo para vocês, conhecimento nunca é demais. Toda pessoa que vai lá na frente dar uma palestra, ela passa o conhecimento, as experiências dela, e isso nos ensina algo”, finalizou Simone Marinho.

Atendimentos

Os atendimentos disponibilizados na ação Aqui Tem Sebrae são: orientação empresarial, regularização e legalização de empresas, parcelamento de dívidas, declaração de imposto de renda para MEI, palestras e oficinas de gestão e tecnológicas, alteração cadastral, emissão de documentos, linhas de crédito e financiamento, consultoria de diagnóstico e a visita as empresas localizadas no entorno das Unidades Móveis do Sebrae.

Dentre as oficinas e palestras, terão: a Oficina como turbinar suas vendas; Oficina de Formação de Preço; Oficina Fotografia de Produtos; Oficina Mídias Sociais Como Estratégia de Vendas Para Gastronomia; Oficina Boas Práticas e Manipulação de Alimentos; Palestra Melhore a Produtividade da Sua Cozinha e Tenha Mais Lucro; Palestra de Marketing Digital; Palestra Como se Tornar um MEI – Vantagens e Benefícios; Palestra Embalagem e Apresentação de Produtos; e Palestra Passo a Passo para emitir Nota Fiscal.

Parceiros

A iniciativa conta com a parceria do Governo do Estado do Amapá (GEA), por meio da Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), e Agência de Fomento do Amapá (Afap) e Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (Siccob).

Coordenação

A ação na Carreta Empreendedora ‘Aqui Tem Sebrae’, é coordenada pela gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Amapá (UAR), Denise Nunes, e pelo coordenador estadual da Ação Itinerante Aqui Tem Sebrae, Marcelo Modesto. A iniciativa contou com o apoio da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae (UAC-CS).

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...