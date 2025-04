EUA podem abandonar negociações sobre guerra da Ucrânia, diz Rubio: ‘Não é nossa guerra’

Declaração acontece em meio ao fim da trégua entre Rússia e Ucrânia de ataques contra setores energéticos

O secretário de Estado Marco Rubio declarou que os EUA deixarão de mediar os esforços para chegar a um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia dentro de alguns dias, a não ser vejam sinais claros de que um acordo pode ser alcançado.

“Não lidaremos com isso por meses. Precisamos determinar muito rapidamente — e estou falando de uma questão de dias — se isso poderá ser feito nas próximas semanas. Se sim, nós participamos. Se não, temos outras prioridades”, afirmou Marco Rubio.

A declaração de Rubio aconteceu na última quinta-feira (17), após reunião com representantes da UE e da Ucrânia realizada em Paris. O encontro contou com a participação do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, o enviado especial do presidente dos EUA, Steve Witkoff, o presidente francês, Emmanuel Macron, além de conselheiros de segurança nacional e negociadores da França, Alemanha, Reino Unido. A Ucrânia foi representada pelos Ministros das Relações Exteriores e da Defesa, bem como pelo Chefe do Gabinete Presidencial.

Conforme o secretário de Estado, o presidente dos EUA, Donald Trump, continua interessado em alcançar um acordo, mas tem “muitas outras prioridades” no mundo e está “preparado para seguir em frente” se não houver sinal de progresso.

“Acho importante lembrar a todos que a guerra na Ucrânia é uma coisa terrível, mas não é nossa guerra. Nós não a começamos. Os EUA vêm ajudando a Ucrânia há mais de três anos e queremos que tudo isso acabe […] Então, se eles levam a sério a paz, um lado ou ambos, queremos ajudar. Se isso não acontecer, seguiremos em frente”, disse Rubio.

Durante a sua campanha eleitoral, Trump falou diversas vezes em acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas ao assumir a presidência. Desde então, o líder estadunidense vem estabelecendo prazos diferentes e enfrentando resistência, sobretudo da Rússia, para acatar os termos de um cessar-fogo pleno. Na quinta (17), Trump disse que esperava uma resposta da Rússia “esta semana” à sua proposta de cessar-fogo. O Representante Permanente da Rússia na ONU, Vasily Nebenzya, por sua vez, afirmou que as conversas sobre um cessar-fogo “neste estágio” não são realistas.

Ao mesmo tempo, de acordo com uma publicação da agência Bloomberg, durante o encontro em Paris os EUA teriam apresentado aos seus aliados propostas para um acordo de paz sustentável entre a Rússia e a Ucrânia, prevendo um esboço das condições para o fim das hostilidades e o alívio das sanções contra Moscou.

De acordo com fontes citadas pela publicação, a proposta dos EUA pressupõe um “congelamento” do conflito e a manutenção dos territórios ucranianos anexados pela Rússia sob o controle de Moscou. O desejo de Kiev de se juntar à Otan também não seria considerado.

Foto de capa: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images

Veja íntegra no site Brasil de Fato

