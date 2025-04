7 dicas de como se prevenir da Mpox

A mpox é uma doença viral causada pelo vírus monkeypox, pertencente à mesma família do vírus da varíola humana. Embora geralmente menos grave, ela pode causar febre, lesões na pele e outros sintomas desconfortáveis. A transmissão ocorre principalmente por contato próximo com uma pessoa infectada ou com objetos contaminados. A seguir, veja como se prevenir:

1. Evite o contato próximo com pessoas infectadas

Não toque nas lesões ou crostas de indivíduos que apresentam sintomas suspeitos.

Evite beijos, abraços e relações sexuais com pessoas sintomáticas.

Isolar o paciente com mpox até a completa cicatrização das lesões é fundamental.

2. Higiene das mãos

Lave as mãos frequentemente com água e sabão.

Quando não for possível lavar, use álcool em gel 70%.

3. Uso de máscaras e proteção

Em locais com casos suspeitos ou confirmados, use máscara.

Use luvas ao manusear roupas de cama, toalhas ou objetos de pessoas doentes.

4. Evite compartilhar objetos pessoais

Não compartilhe copos, talheres, toalhas ou roupas.

Desinfete superfícies que possam ter tido contato com lesões ou fluidos corporais.

5. Cuidado com animais

Embora mais rara, a transmissão de animais para humanos pode ocorrer. Evite o contato com animais silvestres ou doentes.

6. Atenção a sintomas

Os principais sinais incluem febre, dores no corpo, inchaço dos gânglios e lesões na pele (principalmente no rosto, mãos, genitais e pés).

Caso tenha sintomas ou contato com casos suspeitos, procure uma unidade de saúde.

7. Vacinação

Em alguns países e grupos de risco, há vacinas disponíveis contra a mpox. Informe-se com as autoridades de saúde locais.

A prevenção da mpox se baseia no cuidado com o contato físico, higiene pessoal e atenção a sintomas. Com atitudes simples, é possível evitar a transmissão e proteger a si mesmo e aos outros.

