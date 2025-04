Abertas inscrições para o Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos

Unifap oferta 20 vagas para o mestrado profissional. Inscrições vão até 23 de maio.

As inscrições para o Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfAgua) estão abertas e encerram até dia 23 de maio de 2025. A Universidade Federal do Amapá (Unifap) é uma das instituições de ensino superior que ofertam o curso de pós-graduação stricto sensu. As inscrições são on-line, pelo link https://app.unesp.br/sispg/processo-seletivo/aluno-regular/inscricao/6133, com taxa de R$ 98.

Edital completo aqui

Para a Unifap, são disponibilizadas 20 vagas; destas, 15 são para ampla concorrência, 2 vagas para candidatos autodeclarados pretos e pardos, 1 vaga para indígenas, 1 vaga para quilombolas e 1 vaga para pessoa com deficiência (PcD). O curso inicia no mês de agosto, com duração de 24 meses. As aulas ocorrem presencialmente na Unifap, no campus Marco Zero do Equador, em Macapá (AP).

Os candidatos à categoria de ações afirmativas precisam acessar o formulário de autodeclaração para anexar a documentação exigida no edital.

Após o ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá salvar o formulário, juntamente com os documentos comprobatórios, em um único arquivo no formato PDF e enviar pelo sistema https://sistemas.unesp.br/posgraduacao/publico/inscricao.login.action até o último dia de inscrições.

O(a) candidato(a) deverá desenvolver seu trabalho em uma das quatro linhas de pesquisa do Mestrado: Ferramentas aplicadas aos instrumentos de gestão de recursos hídricos; Metodologias para implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos; Planejamento e gestão de recursos hídricos; e Segurança hídrica e usos múltiplos da água.

As etapas avaliativas do processo seletivo serão três: 1) Prova de Conhecimentos Específicos em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (PCE), essa fase terá quatro horas de duração (eliminatória); 2) Avaliação da Proposta de Plano de Pesquisa (classificatória); e 3) Prova de Títulos (PTC), com base em currículo documentado (classificatória). O resultado final de todas as etapas será divulgado no dia 04 de julho de 2025.

Sobre o ProfAgua

O ProfAgua é um mestrado ofertado em rede integrada, com 25 universidades associadas em todo o país e sob coordenação geral da Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” (Unesp). Tem como intuito proporcionar uma formação teórica e prática aos profissionais e pesquisadores da área de recursos hídricos, aprimorando suas competências pessoais e profissionais para melhor qualificá-los a lidar com os problemas associados às questões mais complexas da gestão e regulação das águas no país.

Saiba mais em: https://www.feis.unesp.br/#!/profagua

Para eventuais dúvidas ou esclarecimentos, o contato deverá ser feito exclusivamente pelo endereço de correio eletrônico: inscricoesprofagua.feis@unesp.br.

Serviço

Processo Seletivo do Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua)

Período de Inscrições: Até 23 de maio de 2025, pelo link https://app.unesp.br/sispg/processo-seletivo/aluno-regular/inscricao/6133

Taxa de inscrição: R$ 98.

Público-alvo: Graduados em áreas relacionadas ao ProfAgua.

Resultado Final: 04 de julho de 2025.

Início do curso: Agosto de 2025.

* Texto: Ana Carolina Brazão (Bolsista Assesp/Unifap)

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...