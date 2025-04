Edital Natura Musical 2025/2026 abre inscrições até 26 de maio

Plataforma comemora 20 anos de atuação no mercado musical com a volta do Edital. Novos trabalhos de artistas e bandas, além de turnês e programações de casas de shows são o foco desta edição.

Natura Musical comemora 20 anos de fomento à música brasileira e anuncia o Edital Natura Musical 2025/2026, que seleciona novos projetos para patrocínio. O edital, que passa a ser bienal, busca artistas e bandas que atuam profissionalmente no mercado da música e desejam lançar discos autorais inéditos e circular com seus shows em território nacional. O processo de seleção também abre espaço para programações musicais em casas de show. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de maio, pontualmente às 17h, pelo site edital2025.naturamusical.art.br.

“São 20 anos de fomento à cultura no país. A Natura acredita que a música é um veículo de bem estar e conexão, que cria memórias afetivas e promove experiências surpreendentes e encantadoras. Partindo desse olhar, buscamos por projetos que representem a excelência artística, a diversidade e o frescor da produção atual da música brasileira e queiram lançar trabalhos autorais e inéditos”, explica Julia Ceschin, Head da Marca Natura e Marketing Estratégico Brasil.

As propostas inscritas no edital nacional, dentro da categoria “Novos Álbuns e Turnês”, podem ter diversos formatos como álbum, EP, vinil, shows e turnês. Nos editais regionais, o proponente pode se inscrever tanto na categoria “Novos Álbuns e Turnês”, quanto em “Programação ao Vivo”, que selecionará projetos pautados em programação de casas de shows.

“Continuaremos fomentando as experiências ao vivo capazes de despertar emoções, ecoar narrativas e promover encontros, integrando perspectivas plurais. Sempre com o foco na conexão entre o artista e o público, que é tão importante para movimentar a economia da cultura, além de formar e expandir plateias”, afirma Julia Ceschin.

Neste ano comemorativo, a plataforma oferecerá R$ 7 milhões em patrocínios, com a combinação de recursos próprios da marca e recursos incentivados. Do investimento total, R$ 4 milhões serão distribuídos a projetos de todo o Brasil, com 20% dos projetos destinados para artistas e iniciativas da região Amazônica. O restante será revertido para projetos nos estados da Bahia, em parceria com FazCultura (R$ 1 milhão); em Minas Gerais, com a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais (R$ 1 milhão) e no Pará, com a Semear (R$ 1 milhão).

Os projetos serão avaliados por uma rede de curadores formada por artistas, produtores, jornalistas e empresários do mercado musical. Os critérios utilizados para a seleção podem ser consultados no regulamento do edital.

Além do Edital, para celebrar seus 20 anos, Natura Musical preparou uma série de ações de impacto no mercado musical que serão anunciadas ao longo de 2025.

Histórico Natura Musical

Em 2025, o programa Natura Musical completa 20 anos de atuação com foco em impacto positivo no setor cultural. No total, já foram investidos mais de R$ 200 milhões no patrocínio de mais de 600 projetos em diversos estados do Brasil e mais de 4 milhões de pessoas foram impactadas presencialmente, numa média de 200 shows anuais. Há 20 anos, a Natura tem sua plataforma de cultura, Natura Musical, que fomenta trabalhos de grandes nomes da música, novos artistas e festivais independentes.

Apenas em 2024, o programa contou com mais de 40 projetos artísticos, impactando mais de 14 mil pessoas em atividades culturais como shows, mostras e festivais. A plataforma lança, em média, 20 discos anualmente, com destaques nas listas de melhores do ano e premiações nacionais e internacionais.



Alguns dos mais representativos compositores e intérpretes da nova geração já foram patrocinados pelo programa, como Liniker, Kaê Guajajara, Emicida, Juçara Marçal, Rico Dalasam, Letrux, Tuyo, Luedji Luna, entre outros. Ao mesmo tempo, a plataforma apoia projetos emblemáticos de ícones da música brasileira: é o caso de João Donato, com Serotonina; Jards Macalé, com Besta Fera; Elza Soares, com A Mulher do Fim do Mundo; Dona Onete, com Rebujo, Os Tincoãs com Canto Coral Afrobrasileiro, por exemplo.

Em 2017, como uma forma de ampliar seu impacto, Natura Musical expandiu a sua atuação, inaugurando a Casa Natura Musical. Palco de diferentes ritmos, movimentos e artistas de todo Brasil, a Casa é um equipamento cultural que promove reflexões com o público em busca de um mundo mais plural, inclusivo

e sustentável, através de shows, eventos especiais, mostras de arte digital e conteúdos nos seus canais de comunicação.

Edital Natura Musical 2025/2026

Inscrições, regulamento e atendimento a proponentes

Inscrições abertas: de 28/04 até 26/05 (até às 17h, pontualmente) pelo site edital2025.naturamusical.art.br.

Em caso de dúvidas, fale com a gente:

Instagram: @NaturaMusical

E-mail:edital@naturamusical.art.br

