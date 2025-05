Golpes contra aposentados do INSS: nove dicas da Serasa para se proteger

Monitorar o CPF com assiduidade contribui para rastrear movimentações e prevenir fraudes.

A recente operação da Polícia Federal que revelou uma das maiores fraudes já registradas no INSS, envolvendo descontos indevidos em benefícios de aposentados, acendeu um alerta sobre a vulnerabilidade desse público diante de golpes. Para alertar aposentados, alvos frequentes dos criminosos, a Serasa reúne nove dicas para proteger dados pessoais e evitar prejuízos financeiros.

Cientes da necessidade de atualização de informações dos beneficiários, os golpistas costumam fazer abordagens por telefone, e-mail ou mensagem por celular para obter, indevidamente, dados pessoais. Além disso, há a tentativa de convencer os aposentados a contratarem falsos empréstimos consignados ou mesmo adiantamento fictício do 13º salário.

“Essas informações muitas vezes são acessadas ao entrar em contato com o próprio beneficiário, passando-se por um atendente de banco, por exemplo”, explica Patrícia Camillo, gerente executiva de soluções. “Sem desconfiar, a vítima acaba cedendo dados importantes ao criminoso, que costuma coagir e explorar vulnerabilidades, exigindo dados ou depósitos urgentes”.

Sempre Alerta: 9 dicas da Serasa para não cair em golpes do INSS

A atenção do beneficiário a contatos suspeitos e a conferência frequente do extrato de pagamento são a principais formas de se proteger de fraudes. Patrícia reforça ações práticas para se prevenir:

1. Concentre todas as operações de atualização de dados no espaço Meu INSS na plataforma gov.br e jamais compartilhe dados do seu cadastro e senha.

2. Confira mensalmente o extrato do seu benefício e fique alerta a possíveis descontos.

3. A biometria facial deve ser feita exclusivamente pelo aplicativo gov.br.

4. Mantenha os dados de contato, como telefone, e-mail e endereço atualizados no Meu INSS ou pelo telefone 135.

5. Não atenda solicitações de dados por e-mail, mensagem ou telefone.

6. Não clique em links enviados por SMS e desconfie de mensagens não identificadas. O número do SMS usado pelo INSS para informar os cidadãos é 280-41.

7. Acesse o Meu INSS na plataforma gov.br para confirmar o contato ou a convocação.

8. Use apenas os canais oficiais de atendimento para cumprir solicitações do INSS, seja para agendar um serviço ou para entregar algum documento.

9. O INSS garante que nunca entra em contato direto com a pessoa para solicitar dados, nem pede o envio de fotos de documentos.

Orientações para vítimas: o que fazer após o golpe?

Caso o consumidor já tenha sofrido a fraude, o importante registrá-lo o mais rápido possível:

· Registre um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil.

· Registre a reclamação junto ao INSS por meio do site da Ouvidoria e do telefone 135.

· Se o atendente tiver se apresentado em nome de um banco, faça a denúncia também para o banco citado.

· Se você tiver sofrido prejuízo financeiro, busque o suporte de órgãos de defesa do consumidor, como o Procon.

· Em casos complexos, é indicado buscar apoio jurídico.

“A atitude preventiva e o monitoramento do CPF também são hábitos fundamentais para cuidar dos seus dados pessoais. Ao acompanhar as movimentações no seu CPF, fica mais fácil rastrear possíveis golpes usando o seu nome”, complementa Patrícia.

