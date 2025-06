Virada Sustentável Manaus anuncia programação gratuita em julho com foco na COP 30

Manaus se prepara para receber, entre os dias 9 e 13 de julho, a 11ª edição da Virada Sustentável, o maior evento de sustentabilidade da América Latina. Com uma programação totalmente gratuita, o festival promete mobilizar milhares de pessoas por meio de rodas de conversa, apresentações artísticas, oficinas, teatro, música, yoga e debates. O objetivo é fortalecer o engajamento social e refletir sobre o papel da sociedade civil na construção de cidades mais verdes, inclusivas e resilientes.

Neste ano, o evento ganha ainda mais relevância por se alinhar aos mutirões preparatórios para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada em novembro, em Belém (PA). A edição de 2025 da Virada Sustentável Manaus será, portanto, um marco estratégico e simbólico na mobilização amazônica rumo ao maior evento climático do mundo.

Realizada desde 2015 na capital amazonense, a Virada é co-realizada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria com a Virada Sustentável Nacional e produção da Benevolência.

Para Valcléia Lima, superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS, o festival cumpre um papel essencial de educação ambiental e mobilização coletiva. “Cada vez mais percebemos os efeitos das mudanças climáticas na região, seja pelas cheias e vazantes extremas dos rios, ou pelo calor recorde. Mas há ações que podemos realizar, juntos, como sociedade, para transformar essa realidade, e participar de eventos como a Virada Sustentável, que traz uma abordagem que envolve todos, é de suma importância para continuarmos na luta por uma Amazônia viva”, destaca.

A abertura oficial acontecerá no dia 9 de julho, com um espetáculo especial da Amazonas Band, no palco do centenário Teatro Amazonas, no Largo São Sebastião. A entrada será gratuita, por ordem de chegada, sujeita à lotação do espaço.

Já no dia 11 de julho será realizado o Fórum da Virada Sustentável Manaus, na sede da FAS, no bairro Parque Dez de Novembro. O encontro reunirá ativistas, especialistas e representantes da sociedade civil em uma construção coletiva e colaborativa de um manifesto pré-COP30. A proposta é refletir sobre o futuro da região.

No fim de semana, sábado e domingo, dias 12 e 13, a programação se espalha por alguns pontos da cidade, com atividades para todas as idades: oficinas, feiras criativas, espetáculos teatrais, shows, brincadeiras, rodas de conversa e intervenções artísticas.

“Há mais de 10 anos a Virada Sustentável Manaus transforma sonhos em ações concretas. Vamos mostrar mais uma vez que é possível construir uma cidade mais justa e sustentável para todos”, ressalta Paula Carramaschi Gabriel, fundadora da Benevolência

Sobre a Virada Sustentável

A Virada Sustentável é um movimento de articulação entre pessoas, grupos e instituições que têm em comum o objetivo de apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, além de fortalecer redes de transformação e impacto social nas diversas cidades onde atua.

A concepção temática do festival é baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Além de Manaus, a mobilização ocorre em São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Belém e outras cidades.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma amazônico, para a melhoria da qualidade de vida das populações da região e para a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 17 anos de atuação, a instituição apresenta resultados expressivos, como o aumento de 202% na renda média de milhares de famílias beneficiadas e a redução de 39% no desmatamento em áreas atendidas–

Curtir isso: Curtir Carregando...