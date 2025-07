TJAP e OAB/AP alinham ação conjunta para combate e prevenção ao ‘Golpe do Falso Advogado”

Com o propósito de fortalecer a segurança jurídica, alertar a população e prevenir o “Golpe do Falso Advogado”, o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Amapá (OAB/AP) definiram, em reunião realizada nesta quarta-feira (16), na sede do Poder Judiciário, uma ação conjunta voltada ao enfrentamento da prática criminosa. O encontro foi conduzido pelo juiz auxiliar da Presidência do TJAP, André Gonçalves, que tratou do tema com o presidente da OAB/AP, Israel da Graça Gonçalves.

A reunião também teve a presença dos secretários do TJAP das Secretarias de Gestão Processual Eletrônica (SGPE), Adelson Marques; de Gestão de Sistemas (SEGES), Teófilo Soeiro e o assessor especial da Presidência, Clayton Ataíde; além do advogado Bruno Pacheco, representando a OAB/AP.

O juiz auxiliar da Presidência destacou que a atuação conjunta garante segurança jurídica e preserva os direitos da sociedade:

“Recebemos hoje o presidente da OAB/AP para tratar de um problema recorrente: o golpe do falso advogado. O Tribunal de Justiça, em parceria com a Ordem, reunirá esforços para combater essa prática criminosa e proteger tanto os profissionais da advocacia quanto os cidadãos. É fundamental que ninguém seja lesado por criminosos que se passam por advogados. Esta parceria fortalece a segurança jurídica e o bem-estar da sociedade amapaense”, afirmou o juiz André Gonçalves.

O presidente da OAB/AP agradeceu a parceria com o TJAP e reforçou a importância do trabalho conjunto:

“Tivemos uma reunião produtiva para enfrentar, de forma concreta, o problema do falso advogado. Sabemos que tanto cidadãos quanto advogados já foram vítimas desse golpe. A partir deste diálogo com o TJAP, estruturamos soluções conjuntas que complementam os canais oferecidos pela OAB nacional. Em breve, essas ações serão divulgadas à classe e à população”, ressaltou Israel Gonçalves.

Encaminhamentos

Com o objetivo de proteger possíveis vítimas, as instituições acordaram a produção de um tutorial educativo e autoexplicativo, além da criação de um link no site do TJAP com informações claras para a população. O trabalho, que ficará a cargo das equipes técnicas do Poder Judiciário e da OAB/AP, tem por finalidade alertar, prevenir e combater essa prática ilícita.

Mais sobre o golpe

O golpe do falso advogado é uma fraude em que criminosos se passam por advogados ou funcionários de escritórios jurídicos para enganar pessoas, especialmente aquelas com processos na Justiça, precatórios ou Requisições de Pequenos Valores (RPVs). Com dados reais e documentos falsificados com aparência oficial, os golpistas entram em contato por telefone ou aplicativos de mensagens e afirmam que a vítima tem valores a receber. Para liberar o suposto dinheiro, exigem depósitos ou transferências bancárias imediatas e lesam financeiramente os alvos.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Elton Tavares

Fotos: Flávio Lacerda

Curtir isso: Curtir Carregando...