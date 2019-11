Ainda dá tempo de se inscrever! Inscrições para o concurso Alap

Lívia Almeida – Da Redação

Os interessados têm até o dia 12 de novembro (terça-feira) para efetuarem a inscrição. O concurso oferta 129 vagas para nível médio e nível superior. Para se inscrever o candidato deve acessar o site da Fundação Carlos Chagas, responsável pelo certame, e efetuar o cadastro. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo:

• Advogado Legislativo – R$ 140

• Analista Legislativo – R$ 110

• Assistente Legislativo – R$ 90

• Auxiliar Legislativo – R$ 80

Remuneração

As remunerações variam de R$11.395,01 a R$ 3.798,34,de acordo com o cargo escolhido pelo candidato.

Data das provas

As provas objetivas têm previsão para acontecerem no dia 02 de janeiro de 2020, já a avaliação discursiva deve ocorrer no dia 24 de maio de 2020.

Para mais informações acesse o site da FCC.

Curtir isso: Curtir Carregando...