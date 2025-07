SENAI Amapá oferta mais de 700 vagas em cursos de Aperfeiçoamento Profissional para Macapá e Santana

O SENAI Amapá lançou dois editais que, juntos, somam mais de 700 vagas em cursos de aperfeiçoamento profissional na modalidade presencial. As formações serão ofertadas nas unidades de Macapá e Santana, abrangendo áreas como produção alimentícia, gestão, informática, comunicação, construção civil, desenvolvimento de sistemas, sistemas energéticos, entre outras.

ACESSE AQUI OS EDITAIS

Com foco no aprimoramento das habilidades técnicas e na atualização de tendências do mercado de trabalho, os cursos possuem carga são de curta duração, variando entre 20 e 60 horas, e serão oferecidos nos turnos da manhã, tarde e noite.

Cursos disponíveis

Em Macapá, serão ofertadas 525 vagas distribuídas entre os cursos de fabricação de pizzas; folhados e semifolhados; bolos confeitados; cookies e brownies; bolos caseiros; aplicação de ferramentas de qualidade em processos administrativos; lógica de programação; Word; Excel; PowerPoint; informática básica; montagem e reparação de computadores; apresentações criativas em Canva; dicção, desinibição e oratória; formatação de computadores; pintura básica de paredes; gestão de pessoas e equipes; Autodesk; AutoCAD – projetos elétricos (nível 1); montagem de quadro de distribuição residencial; qualidade no atendimento ao cliente e excelência no atendimento ao público.

Em Santana, serão disponibilizadas 200 vagas para os cursos de manutenção e instalação de motores elétricos e painéis industriais; montagem e instalação de sistemas pneumáticos e eletropneumáticos industriais; sistema de acionamento elétrico industrial automatizado e partidas eletrônicas; produtividade digital para escritório (Excel, Word, PowerPoint e nuvem); gestão de compras e estoque; montagem, manutenção e suporte em computadores; gestão de marketing e vendas; compliance, ética e excelência profissional no ambiente corporativo.

Matrículas

As matrículas serão realizadas presencialmente na Secretaria Escolar da unidade onde o curso será ministrado, a partir do dia 28 de julho.

Em Macapá, o prazo encerra no dia 29 de agosto. Já os candidatos de Santana têm até o dia 1º de agosto para concluir o procedimento.

É fundamental verificar a data de início das aulas de cada curso e garantir a inscrição com antecedência.

Documentos

Para fazer a matrícula é necessário apresentar o original de um documento oficial com foto, número do Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência atualizado com CEP, declaração de matrícula (caso ainda seja estudante do Ensino Fundamental ou Médio), original do certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Fundamental ou Médio, uma foto 3×4, autodeclaração preenchida e assinada (disponível no Anexo III do edital).

Durante a matrícula, o usuário deverá assinar o Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais, o qual será disponibilizado pela escola.

Caso o candidato não consiga apresentar um dos documentos exigidos em função de perda ou roubo, ele deverá apresentar um boletim de ocorrência policial emitido há, no máximo, 90 dias.

