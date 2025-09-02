Sempre Alerta: 5 dicas da Serasa para comprar online com segurança

Com o aumento de golpes no e-commerce, especialista reforça como evitar prejuízos financeiros no ambiente digital

A popularização das compras online nos últimos anos trouxe conveniência e agilidade para milhões de brasileiros, mas também ampliou o campo de atuação para golpistas. Com a digitalização acelerada e a expansão do e-commerce, o número de tentativas de fraude cresceu junto com as transações virtuais. No segundo conteúdo da série Sempre Alerta, Eduardo Cachola, gerente de produto da Serasa, traz cinco dicas para alertar os consumidores que recorrem às compras online.

Segundo o Indicador de Fraudes da Serasa Experian, as tentativas de fraude crescem 22,9% no 1º trimestre de 2025 em comparação ao mesmo período de 2024. O cenário reforça a importância de consumidores e empresas adotarem medidas para garantir que a experiência de compra seja segura do início ao fim.

“Quando o volume de operações online cresce, a criatividade dos golpistas também aumenta. Hoje, eles utilizam desde páginas falsas muito semelhantes a sites originais até aplicativos clonados, links maliciosos e redes públicas de Wi-Fi para roubar informações sensíveis”, explica Cachola. “A atenção à segurança digital deve ser um hábito constante, para que as transações ocorram sem transtornos e a experiência de compra seja positiva.”

5 dicas para comprar online com mais segurança

1. Compre em sites confiáveis

Antes de finalizar qualquer compra ou baixar um aplicativo, pesquise sobre o vendedor. Plataformas como “Reclame Aqui” e redes sociais podem ajudar a identificar possíveis problemas. Caso haja poucos registros, entre em contato com o atendimento ao consumidor para confirmar a idoneidade da empresa. Também é importante verificar se o site tem o protocolo de segurança “HTTPS” e o ícone de cadeado na barra de endereço.

“Fraudes comuns acontecem pela instalação de aplicativos falsos. Sempre baixe o app diretamente do site oficial da loja, que direciona para as lojas virtuais corretas”, orienta Cachola.

2. Use credenciais digitais para se identificar com segurança

As credenciais digitais funcionam como um RG virtual, permitindo login rápido e protegido, sem necessidade de digitar dados sensíveis manualmente. Além de agilizar o processo, essa tecnologia impede que informações sejam expostas em páginas fraudulentas.

3. Desconfie de links suspeitos

Mensagens enviadas por aplicativos, redes sociais ou e-mails podem conter links maliciosos. Sempre confirme se o remetente é oficial e desconfie de mensagens com erros de digitação, ofertas exageradas ou pedidos urgentes de informação.

4. Evite redes públicas ao inserir dados pessoais

Embora úteis em viagens ou deslocamentos, redes Wi-Fi abertas podem ser exploradas por golpistas. Ao realizar pagamentos ou digitar senhas, prefira redes privadas ou a conexão de dados móveis do celular.

5. Monitore suas transações

Acompanhar regularmente o extrato bancário e as faturas do cartão ajudam a identificar movimentações estranhas rapidamente. Quanto antes a fraude for percebida, há ainda mais chances de bloquear operações e reduzir prejuízos.

“Esse hábito simples pode evitar que um golpe cause danos maiores, já que permite agir antes que a situação fuja do controle”, reforça o gerente. “A segurança digital é um hábito que precisa ser incorporado ao nosso dia a dia para manter a tranquilidade nas transações online”.

Para conferir outras dicas, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=eZspUgfpuzY

https://www.serasa.com.br/premium/blog/cinco-dicas-para-comprar-online-com-seguranca

Segurança e identificação digital para pagamentos

A Carteira de Dados Serasa é a nova funcionalidade da Serasa que traz identidade digital ao ecossistema financeiro da Serasa, desenvolvida para simplificar e tornar mais seguro o processo de identificação e autenticação de consumidores no ambiente online. Com a segurança já oferecida pela instituição, é possível ativar credenciais digitais pelo app da Serasa para poder se identificar facilmente em diversos sites, como instituições financeiras, lojas online de diversos seguimentos, eliminando a necessidade de repetir etapas de preenchimento ou validações redundantes.

Curtir isso: Curtir Carregando...